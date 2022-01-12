"Так стыдно": Билан встал грудью за мерзко осрамленную Бузову

40-летний Дима Билан поддержал телезвезду в трудную минуту. Ольга Бузова стала жертвой подставы.

Шоу-бизнес полон тайн и секретов, а пакости и ссоры там случаются регулярно. Даже вдали от родины отечественные звезды умудряются вступать в громкие конфликты на потеху публике. Дима Билан, который уже давно крутится в колесе славы, поднял злободневную тему о совести и морали, чтобы защитить Ольгу Бузову.

Решив отдохнуть в Куршевеле, одинокая звезда "Дома-2" обрела подругу в виде певицы Клавы Коки, которая тоже прилетела на курорт развеяться. Сначала девушки транслировали между собой хорошие отношения, но затем все резко изменилось. Клава Кока опубликовала в Сети компрометирующие видео с гулянок Ольги Бузовой, мерзко ее осрамив.

Дима Билан по-доброму относится к поющей телеведущей, поэтому не смог проигнорировать этот свинский поступок. Обосновавшись на Мальдивах, артист записал гневное видео в адрес обидчицы Ольги Бузовой.

"Посмотрел сегодня паблики (Публичные страницы в соцсетях, — Прим. ред.). Подумал, что так стыдно. Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока. Ты взяла и подставила подругу. Жуть", — выразился расстроенный мужчина.

Дима Билан обвинил свою оппонентку в мелочности. Еще недавно он пел с Клавой Кокой дуэтом свой хит "Держи", и блондинка хотела продолжения сотрудничества. Видимо, теперь поп-дива может на это не рассчитывать. Ольга Бузова пока эту скандальную ситуацию не комментировала.