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Шоу-бизнес
"Так стыдно": Билан встал грудью за мерзко осрамленную Бузову

"Так стыдно": Билан встал грудью за мерзко осрамленную Бузову

40-летний Дима Билан поддержал телезвезду в трудную минуту. Ольга Бузова стала жертвой подставы.
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Шоу-бизнес полон тайн и секретов, а пакости и ссоры там случаются регулярно. Даже вдали от родины отечественные звезды умудряются вступать в громкие конфликты на потеху публике. Дима Билан, который уже давно крутится в колесе славы, поднял злободневную тему о совести и морали, чтобы защитить Ольгу Бузову.

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 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Решив отдохнуть в Куршевеле, одинокая звезда "Дома-2" обрела подругу в виде певицы Клавы Коки, которая тоже прилетела на курорт развеяться. Сначала девушки транслировали между собой хорошие отношения, но затем все резко изменилось. Клава Кока опубликовала в Сети компрометирующие видео с гулянок Ольги Бузовой, мерзко ее осрамив.

Дима Билан по-доброму относится к поющей телеведущей, поэтому не смог проигнорировать этот свинский поступок. Обосновавшись на Мальдивах, артист записал гневное видео в адрес обидчицы Ольги Бузовой.

"Посмотрел сегодня паблики (Публичные страницы в соцсетях, — Прим. ред.). Подумал, что так стыдно. Я испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока. Ты взяла и подставила подругу. Жуть", — выразился расстроенный мужчина.

Дима Билан обвинил свою оппонентку в мелочности. Еще недавно он пел с Клавой Кокой дуэтом свой хит "Держи", и блондинка хотела продолжения сотрудничества. Видимо, теперь поп-дива может на это не рассчитывать. Ольга Бузова пока эту скандальную ситуацию не комментировала.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2022, 14:42 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лежащего Билана закидали на концерте

комментарии

Ответить:

...гость
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Как же сочувствуют алкоголики друг другу ,Бузова недавно защищала Билана ,когда он неадекватный выступал, теперь Билан осудил Коку,что она ПРАВИЛЬНО сделала,что показала правду про алкоголичку бузову Которая не только много пьет ,это ладно она свое здоровье портит,но и как она развратно себя ведет под градусом ,бузова и так тупая со своими выкидонами ,а когда выпьет то УЖ очень перегибает ,совсем себя не контролирует и учить таких надо ВОТ именно показывая,какие они становятся дебилами под градусом
...гость
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Дефилируя в одном банном халате, под которым вряд ли что-то есть, поющая телеведущая вдруг раздвинула широко ноги и присела на корточки. Все это попало в кадр Клавы Коки, которая не стала скрывать видео и выложила его в Сеть.

«Ничего необычного, мы просто идем в спа», — прокомментировала Клава Кока выходку спутницы. И попросила Бузову: «Ты в моей куртке, не валяйся!».

Это не первое вызывающее поведение Бузовой, которое попало в Сеть
...гость
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Какая бузова подруга Коке ? Достала старуха всех своей дружбой, особенно молодых, так и лезет тварь к ним ,зная, что основные подписчики у неё малолетки,поэтому то старой пердушке приходится заигрывать с молодыми ,как с Милохиным,тоже бегает от этой ненормальной Пусть тогда Билан поет с Бузовой ,вот намыкается с её фонограммой ,он легко стравляется без фанеры,как и Кока ,,зачем ему проститутка бездарная бузова? Это он так ,ответная реакция,когда алкоголичка бузова его защищала ,они друг друга стоят
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