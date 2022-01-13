Осрамившая Бузову Клава Кока ответила плюнувшему в нее Билану

Несмотря ни на что, Клава Кока и Ольга Бузова продолжают наслаждаться отдыхом в Куршевеле.

Оказавшись в одно время на горнолыжном курорте, певицы очень сблизились и стали много времени проводить вместе. Фото– и видеоотчет об отдыхе звезд то и дело появляется в соцсетях обеих подруг. Со временем оказалось, что контент Клавы Коки нравится далеко не всем, но ее это не смущает.

Недавно в Сторис Клавы Коки появилось видео, сильно компрометирующее Ольгу Бузову, и люди решили, что певица специально осрамила коллегу. Вступился за мерзко подставленную Бузову и Билан. Певец буквально плюнул в Клаву Коку, заявив, что ему за нее стыдно. После этого блондинка решила оправдаться.

Кока продолжила публиковать кадры с Бузовой, но при этом заметила: если девушки веселятся, это не значит, что они "пьяные или под чем-то".

"А что если это искренние эмоции, радость или мы просто прикалываемся?" – ответила Кока Билану и всем остальным недовольным.

Впрочем, прозвучал этот ответ не слишком убедительно. Многим пользователям кажется, что на кадрах Коки Бузова выглядит уж слишком опухшей и певице не стоило бы выкладывать такое. Что касается самой экс-ведущей "Дома-2", то ей в Сети уже настоятельно советуют повнимательнее присмотреться к списку своих друзей.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Клаву Коку отправили за решетку.