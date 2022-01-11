"Уже бухать": Собчак вмазала беспардонно гулящей Бузовой

Январские деньки некоторые российские знаменитости решили провести на французском горнолыжном курорте. Альпы в Куршевеле приняли богатых гостей, которые выбрали совершенно разные способы отдыха. Так, Ксения Собчак выбрала спокойствие и релакс, а Ольга Бузова с Клавой Кокой поддались безудержному веселью со всеми вытекающими.
Звезда шоу "Дом-2" и исполнительница хита "Покинула чат" сдружились на курорте и решили, что у них много общего. В "Инстаграм" Ольга Бузова выкладывала видео, где срывалась на мат, а также публиковала ролик, где поет патриотическую композицию "Катюша" в не очень адекватном виде, словно подшофе.
Такие беспардонные гуляния вызвали в Сети шквал критики, масла в огонь добавило новое заявление Ксении Собчак. В личном блоге блондинка иносказательно вмазала поющей телеведущей, хотя и не упомянула ее имени.
"Я не понимаю, в чем счастье приехать в горы и с трех часов уже бухать в говнище..." — намекнула звезда на характер развлечений Ольги Бузовой.
Ксения Собчак дала понять, что увеселительным напиткам в Куршевеле предпочитает сауну и расслабление в уходовой маске. Она хоть и стала временной соседкой Ольги Бузовой, а дороги их, несмотря на общее местоположение, все-таки разошлись.