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Шоу-бизнес
"Уже бухать": Собчак вмазала беспардонно гулящей Бузовой

"Уже бухать": Собчак вмазала беспардонно гулящей Бузовой

Теледива Ксения Собчак устроила разбор полетов. Ольга Бузова и развлекающая ее Клава Кока обвиняются в сомнительных делах.
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Январские деньки некоторые российские знаменитости решили провести на французском горнолыжном курорте. Альпы в Куршевеле приняли богатых гостей, которые выбрали совершенно разные способы отдыха. Так, Ксения Собчак выбрала спокойствие и релакс, а Ольга Бузова с Клавой Кокой поддались безудержному веселью со всеми вытекающими.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Звезда шоу "Дом-2" и исполнительница хита "Покинула чат" сдружились на курорте и решили, что у них много общего. В "Инстаграм" Ольга Бузова выкладывала видео, где срывалась на мат, а также публиковала ролик, где поет патриотическую композицию "Катюша" в не очень адекватном виде, словно подшофе.


Такие беспардонные гуляния вызвали в Сети шквал критики, масла в огонь добавило новое заявление Ксении Собчак. В личном блоге блондинка иносказательно вмазала поющей телеведущей, хотя и не упомянула ее имени.

"Я не понимаю, в чем счастье приехать в горы и с трех часов уже бухать в говнище..." — намекнула звезда на характер развлечений Ольги Бузовой.

Ксения Собчак дала понять, что увеселительным напиткам в Куршевеле предпочитает сауну и расслабление в уходовой маске. Она хоть и стала временной соседкой Ольги Бузовой, а дороги их, несмотря на общее местоположение, все-таки разошлись.


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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 января 2022, 12:55 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ксения Собчак заткнула за пояс выскочку Ольгу Бузову

комментарии

Ответить:

Гость934761
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Катафальщица опущенная Собачатина грязь.Она дно грязи.Грязнее некуда.Ее постоянно лающая пасть не дает ей стать нормальным человеком.
Гость935270
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Все эти идиотки стоят друг друга. Одна хлеще другой. Долбанутые курвы.
Сергей.
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Что одна,что другая,что третья - ОДНОГО ПОЛЯ ЯГОДЫ.
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