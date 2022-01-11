Звезды Голливуда Развод Григория Лепса Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
Достойная преемница: роскошные бриллианты Зыкиной достались Кравец
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
партнеры
Вторник
11 января
Лента новостей
16:12
Зеленский согласился сесть за стол переговоров по конфликту в Донбассе
16:10
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах
16:09
"Уйди оттуда!": жутко распухшего Малахова погнали в шею из "Прямого эфира"
16:04
Москвичей предупредили о наступлении сильных морозов
15:53
"Елки 8" оконфузились: создателей фильма поймали на краже
15:43
Популярный спектакль оказался на грани срыва из-за госпитализации Прокловой
15:38
Вскрылись данные о тайном замужестве сраженной инсультом Прокловой
15:38
"Не захотела французам мыть полы": затворница Талызина впервые рассказала об эмиграции
15:23
"Ужасная путаница": Разбазаривший деньги Лоза втянут в проблемы с законом
14:52
"Настучать ему в репу": Джигурда вызвал Губерниева на ринг
14:49
Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
14:48
Подцепившая заразу от американца Наталья Штурм взмолилась: Поберегите себя
14:46
Появились первые фото изувеченной Волосожар на костылях: Швы наложили
14:46
"На шее пульсировала вена": Кожевникова покорилась Хабенскому в интимный момент
14:45
"Это позор": Ефремов восстал против связи Щербакова с Успенской
14:33
"Это странно и смешно": Банщикова из "Ищейки" в пух и прах разнесла молодящихся дам
14:24
Зачем Бузова сует народу под нос свои трусы: Раскрыта правда
14:12
Новый спонсор? Кто обеспечивает избалованных роскошью дочерей Бородиной
14:03
"Мой самый главный": Муцениеце похвасталась любимым мужчиной
13:59
В Кремле ответили на вопрос о повышении пенсий в 2022 году
13:50
"Тошнит, кружит, мотает": госпитализированная Проклова раскрыла ужасы своего состояния
13:49
"Чуть не опоздали": Крутой едва не потерял жену в считанные минуты
13:44
Новые данные о сраженной инсультом Прокловой: Что-то с мозжечком
13:33
В Москве нашли тело бывшего вице-президента "КАМАЗа"
13:28
"Да они голые там!": жена об "интиме" Щербакова с Прокловой
13:20
Вторая Асмус: новая избранница наплевала на сгорающего в больнице Харламова
13:14
Посольство России обвинило США в подрыве стабильности на постсоветском пространстве
13:13
Все в шоке: новый директор принял неожиданное решение о судьбе МХАТа
13:03
Куда сходить в Москве: афиша с 12 по 19 января
13:03
Принц Гарри и Меган Маркл рискуют лишиться своего "рая на Земле"
12:59
Полиция поймала липецкого наркодилера в подмосковной Кашире
12:55
"Уже бухать": Собчак вмазала беспардонно гулящей Бузовой
12:35
Одиночество, съемные комнаты, нищенская пенсия и рак: как сейчас живет звезда "Анжелики" Мишель Мерсье
12:31
Раскрыт страшный диагноз госпитализированной Тарасовой: Жаловалась на головные боли
12:24
За сутки в России ковидом заболело 17,5 тысяч человек
12:20
"Я в экономе лечу, а дядьки с девицами": 70-летняя Алферова пожаловалась на тяжелое положение
12:16
"Из твоих рук – все": Малахов показал нежность с супругой
12:02
"Пью": Поглазевший на женские груди Петросян сорвался под старость лет
11:58
"Какая гадина!": 75-летняя Неелова шокирована неожиданными откровениями Ярмольника
11:56
Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев
11:49
"Страх за жизнь": MакSим столкнулась с ужасными последствиями опасной болезни
11:30
Баснословные деньги: женатый экс-любовник Цывиной бросился на поиски суррогатной матери
11:28
В МИДе ответили на обвинения: Намерений "напасть" на Украину нет и быть не может
11:21
"Синдром Дауна": беременная дочь Турецкого хочет избавиться от "солнечного" ребенка
11:17
В Подольске на мужчину упал ларек
11:11
Мать припахала убирать объедки в ресторане, а отец вычеркнул из жизни: как живет особенный сын Нетребко
11:10
Жизнь уже не будет прежней: как страшное ДТП и обширный инсульт изменили Алексея Воробьева
10:32
Почему россияне меняют жилье: Названы основные причины
10:28
Всплыли детали состояния разбитой инсультом Прокловой: Везли из другого города
10:20
Жадная Асмус не смогла вернуться в Россию
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Где же Аллочка?": народ потерял 72-летнюю Пугачеву
Кто управляет Марией Шукшиной: Щербаков предупредил об опасности
Россияне смешали с грязью любовника Волочковой: Агрессивный альфонс
Раскрыта причина внезапного развода Лепса: Переспал с Барановской
Валерия потерпела оглушительный провал: Не дано
Публика ахнула при виде младшего сына Шепелева: проделки Фриске
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Вскрылись данные о тайном замужестве сраженной инсультом Прокловой

Вскрылись данные о тайном замужестве сраженной инсультом Прокловой

Дочь 68-летней Елены Прокловой случайно проговорилась о том, что у актрисы есть супруг. Ни поклонники, ни многие коллеги об этом не знали.

Продолжение: Популярный спектакль оказался на грани срыва из-за госпитализации Прокловой
прочитано 220 раз

Вся страна переживает за госпитализированную с инсультом звезду. Это известие грянуло, как гром среди ясного неба, 10 января. Теперь же появилась новая сенсационная информация и артистке.

ПО ТЕМЕ

68-летняя Проклова госпитализирована с инсультом после секс-скандала

"Тошнит, кружит, мотает": госпитализированная Проклова раскрыла ужасы своего состояния

 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Наследница Елены Прокловой заявила, что ее знаменитая мать живет с мужем, ставшим для нее четвертым. До последнего времени считалось, что актриса – свободная женщина. В 2015 году она развелась с Андреем Тришиным. После этого о личной жизни артистка не распространялась.

Дочь рассказала, что Елене Прокловой стало плохо во время гастролей в северной столице. Артистке стало плохо на гастролях в Санкт-Петербурге. Ей вызвали скорую помощь. Там у нее произошел гипертонический криз, а уже в Москве ее разбил инсульт.

Наследница звезды добавила, что остальные подробности надо узнавать у мужа Елены Прокловой, поскольку она с матерью вместе не проживает. Деталей о тайном супруге актрисы дочь тоже раскрывать не стала.

Напомним, первым мужем артистки стал режиссер Виталий Мелик-Карамов. У пары появилась на свет дочь Арина. Вторым мужем звезды был врач Александр Дерябин. От третьего супруга Елена Проклова родила дочь Полину.

Некоторые предполагают, что причиной инсульта знаменитости стал стресс. Как писали "Дни.ру", в 2021 году Елена Проклова угодила в громкий секс-скандал. Она публично рассказала о сексуальных домогательствах и насилии в юном возрасте. Откровениями она поделилась в шоу "Секрет на миллион" на НТВ. Звезда утверждала, что была в любовной связи с известным режиссером.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 11 января 2022, 15:38 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Какая гадина!": 75-летняя Неелова шокирована неожиданными откровениями Ярмольника

Актер поразил коллегу
Шоу-бизнес

Обнародовано редкое фото детей Мироновой: Легенду копировали

Публика ахнула
Шоу-бизнес

Всплыли детали состояния разбитой инсультом Прокловой: Везли из другого города

Близкие прервали молчание

Шоу-бизнес

"Бабы прямо валятся на него": известная актриса взъелась на женщин Прилучного

Актриса позволила себе откровенность

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

За сутки в России ковидом заболело 17,5 тысяч человек
За сутки в России выявили менее 16 тысяч новых случаев COVID-19
"Будут сотни тысяч": вирусолог Альштейн предрек рекордную заболеваемость ковидом в России из-за "омикрона"
Организм начинает себя убивать: ученые обнаружили опасность иммунитета от COVID-19

Спорт

Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах
Появились первые фото изувеченной Волосожар на костылях: Швы наложили
Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев
"Это было очень страшно": Медведева рассказала об атаках маньяка

Регионы

В жилом доме Южно-Сахалинска взорвался газ
Жители Чехова бьют тревогу из-за нападающих на людей агрессивных собак
Житель Татарстана забил до смерти и расчленил свою мать
Под Новосибирском на обочине дороги обнаружили коробку с новорожденной
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+