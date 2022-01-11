Вскрылись данные о тайном замужестве сраженной инсультом Прокловой

Вся страна переживает за госпитализированную с инсультом звезду. Это известие грянуло, как гром среди ясного неба, 10 января. Теперь же появилась новая сенсационная информация и артистке.
Наследница Елены Прокловой заявила, что ее знаменитая мать живет с мужем, ставшим для нее четвертым. До последнего времени считалось, что актриса – свободная женщина. В 2015 году она развелась с Андреем Тришиным. После этого о личной жизни артистка не распространялась.
Дочь рассказала, что Елене Прокловой стало плохо во время гастролей в северной столице. Артистке стало плохо на гастролях в Санкт-Петербурге. Ей вызвали скорую помощь. Там у нее произошел гипертонический криз, а уже в Москве ее разбил инсульт.
Наследница звезды добавила, что остальные подробности надо узнавать у мужа Елены Прокловой, поскольку она с матерью вместе не проживает. Деталей о тайном супруге актрисы дочь тоже раскрывать не стала.
Напомним, первым мужем артистки стал режиссер Виталий Мелик-Карамов. У пары появилась на свет дочь Арина. Вторым мужем звезды был врач Александр Дерябин. От третьего супруга Елена Проклова родила дочь Полину.
Некоторые предполагают, что причиной инсульта знаменитости стал стресс. Как писали "Дни.ру", в 2021 году Елена Проклова угодила в громкий секс-скандал. Она публично рассказала о сексуальных домогательствах и насилии в юном возрасте. Откровениями она поделилась в шоу "Секрет на миллион" на НТВ. Звезда утверждала, что была в любовной связи с известным режиссером.