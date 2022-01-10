68-летняя Проклова госпитализирована с инсультом после секс-скандала

Стало известно, что актрису госпитализировали с инсультом в Москве. Звезда угодила в больницу с сильным головокружением и повышенным давлением.
После того как медики сделали Елене Прокловой МРТ головного мозга, выяснилось, что у нее произошел инсульт. 10 января знаменитость перевели в реанимацию. В настоящее время состояние артистки врачи оценивают как средней тяжести.
Отметим, что прошлый год стал для звезды театра и кино непростым. Елена Проклова угодила в громкий секс-скандал. Все началось с того, что актриса публично рассказала о сексуальных домогательствах и насилии в юном возрасте. Откровениями она поделилась в программе "Секрет на миллион" на НТВ.
Елена Проклова утверждала, что была в любовной связи с известным режиссером, имя которого сначала не называла. После этого на нее обрушилась волна резкой критики – артистку буквально затравили не только рядовые россияне, но и коллеги по сцене. Многие посчитали, что не стоило через столько лет обнародовать интимные подробности своей жизни, а тем более, очернять имя знаменитого уважаемого человека, которого уже нет в живых.