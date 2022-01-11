"Тошнит, кружит, мотает": госпитализированная Проклова раскрыла ужасы своего состояния

По результатам МРТ у актрисы был диагностирован инсульт. Сегодня звездная пациентка сама вышла на связь из больницы и рассказала о своем состоянии. При этом она сразу оговорилась, что врачи не разрешают ей говорить по телефону. В качестве исключения Елене Прокловой дали всего пять минут, поэтому артистка была довольно краткой.
"Меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону," – раскрыла ужасы инсульта знаменитость.
При этом Елена Игоревна поспешила заверить поклонников, что в целом у нее все нормально. Женщина назвала свое состояние "наилучшим вариантом инсульта" из всех возможных. У актрисы поврежден мозжечок, отвечающий за вестибулярный аппарат, именно поэтому у ее организма такая реакция. Все остальные функции, к счастью, работают исправно.
Актриса очень надеется, что к концу следующего месяца она уже будет вполне здорова. В комментарии изданию "Газета.ru" Проклова поблагодарила фанатов за внимание и попросила не беспокоиться, ведь о ее состоянии уже появилось много разных слухов.
Ранее о деталях госпитализации рассказала дочь актрисы. Оказалось, что Елена Проклова почувствовала себя плохо еще на гастролях в Санкт-Петербурге – скорую вызвали еще там, но женщине все равно нужно было вернуться в Москву.