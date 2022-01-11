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Шоу-бизнес
"Тошнит, кружит, мотает": госпитализированная Проклова раскрыла ужасы своего состояния

"Тошнит, кружит, мотает": госпитализированная Проклова раскрыла ужасы своего состояния

Накануне 68-летняя Елена Проклова попала в реанимацию одной из столичных больниц.
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По результатам МРТ у актрисы был диагностирован инсульт. Сегодня звездная пациентка сама вышла на связь из больницы и рассказала о своем состоянии. При этом она сразу оговорилась, что врачи не разрешают ей говорить по телефону. В качестве исключения Елене Прокловой дали всего пять минут, поэтому артистка была довольно краткой.

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 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

"Меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону," – раскрыла ужасы инсульта знаменитость.

При этом Елена Игоревна поспешила заверить поклонников, что в целом у нее все нормально. Женщина назвала свое состояние "наилучшим вариантом инсульта" из всех возможных. У актрисы поврежден мозжечок, отвечающий за вестибулярный аппарат, именно поэтому у ее организма такая реакция. Все остальные функции, к счастью, работают исправно.

Актриса очень надеется, что к концу следующего месяца она уже будет вполне здорова. В комментарии изданию "Газета.ru" Проклова поблагодарила фанатов за внимание и попросила не беспокоиться, ведь о ее состоянии уже появилось много разных слухов.

Ранее о деталях госпитализации рассказала дочь актрисы. Оказалось, что Елена Проклова почувствовала себя плохо еще на гастролях в Санкт-Петербурге – скорую вызвали еще там, но женщине все равно нужно было вернуться в Москву.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 11 января 2022, 13:50 Источник: Газета.Ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

Гость936713
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Ещё это может быть отравление недоброжелателями. С кем она выпивала ?
1

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