Всплыли детали состояния разбитой инсультом Прокловой: Везли из другого города

Накануне стало известно о том, что Елена Проклова находится в реанимации. Появились детали состояния звезды.

Сама актриса информацию о госпитализации подтвердила, но журналистам сообщила, что у нее "все хорошо", несмотря на все подробности, которые распространяют в СМИ. При этом публика слишком обеспокоена ситуацией, чтобы делать выводы только на основании позитивного настроя знаменитости. Выяснилось, что все началось вовсе не накануне.

По словам дочери Елены Прокловой, ситуация не была внезапной для родных, так как началось все еще в Санкт-Петербурге. Туда актриса отправилась на гастроли, но работа была прервана, так как случился гипертонический криз. Она отметила, что уже тогда знаменитости вызвали скорую, но добраться до столицы было необходимо.

Наследница Елены Игоревны рассказала, что в Москве скорую вызвал уже супруг актрисы. Она указала, что о деталях стоит расспросить его, так как она не живет вместе с мамой. По информации дочери знаменитости, никаких претензий к качеству оказания медицинской помощи Проклова не имеет.

Теперь вся страна молится за здоровье актрисы. Елена Проклова ранее не жаловалась на состояние и выглядела крайне молодо и свежо. Пока никаких прогнозов врачи не дают, а состояние оценивают как "средней тяжести". Напомним, прошлый год оказался непростым для Елены Игоревны. Ее публичные откровения не пришлись по душе многим коллегам.