Проблемы с алкоголем, миллион за зубы и новая любовница: что стало с отцом Ольги Бузовой

Игорь Бузов не только заметно преобразился, но и наладил личную жизнь

Сейчас родителям Ольги Бузовой грех жаловаться на жизнь. Волей-неволей родственники ведущей "Дома-2" тоже стали публичными людьми, обзавелись популярными инстаграм-аккаунтами и привлекли внимание общественности. Если раньше поющую звезду не раз хаяли за неопрятный внешний вид отца и его скромные аутфиты, то теперь Игорь Бузов стал едва ли не женихом на выданье.

Родители знаменитой ведущей развелись больше 10 лет назад. Однако проблемы в семье Бузовых, судя по всему, начались еще раньше. Как сообщала "Экспресс газета", ссылаясь на родственницу отца звезды, Игорь Дмитриевич и Ирина Александровна оказывались на грани развода не один раз. К тому же, в свое время мать артистки без памяти влюбилась в сына иностранного дипломата, а за Бузова вышла замуж в угоду своим родителям.

Ирина Александровна держала в строгости не только детей, но и супруга. По словам родственницы Игоря Дмитриевича, мать певицы чуть ли не силой заставляла мужа заниматься бизнесом, в то время как у него к этому не было никаких способностей. Неудивительно, что в свое время мужчина нашел утешение в бутылке и обзавелся проблемами со спиртным. Родители Ольги старались сохранить брак ради дочерей и решились на развод только тогда, когда те давно выросли.

Не так давно певица признавалась, что обеспечивает своих близких. Очевидно, без материальной помощи дочки Игорь Дмитриевич так бы и остался неприметным мужчиной, каким его знали поклонники. Если раньше Ольга не раз подвергалась нападкам общественности из-за бедного внешнего вида родителя, то теперь все изменилось. Благодаря дочери 58-летний Бузов буквально стал завидным женихом.

В прошлом году знаменитость помогла отцу избавиться от главного комплекса и решить серьезную проблему с зубами. По данным "СтарХит", голливудская улыбка папы обошлась Ольге в миллион рублей. Кроме того, Игорь Дмитриевич серьезно взялся за свою внешность и заметно преобразился. А недавно стало известно, что отец исполнительницы наладил еще и личную жизнь.

В отличие от своей бывшей супруги, Бузов не остался холостяком после развода. Незадолго до праздников ведущая "Дома-2" поблагодарила спутницу отца за любовь, которой та его окружила. Ольга не скрывает, что искренне радуется за папу и отлично ладит с его новой возлюбленной.

К слову, оба родителя певицы провели праздники с размахом. В своем "Инстаграм" теледива рассказала, что ее отец уехал в шикарный загородный отель, а мама здорово проводит время на солнечном курорте. Судя по всему, такой отдых родственникам устроила знаменитая дочка.