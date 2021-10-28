"Отвечай за свои слова!": отец отказался помочь попавшей в переделку Бузовой

Ольга Бузова тщательно продумывает образ для каждого выхода в свет. На церемонии вручения наград журнала Moda Topical она появилась в сексуальном дизайнерском платье от Roberto Cavall. И была признана "Иконой стиля". Но, как оказалось, восхищались телеведущей и певицей далеко не всегда.

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