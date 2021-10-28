"Отвечай за свои слова!": отец отказался помочь попавшей в переделку Бузовой

"Только что я снялась в достаточно большом Голливудском проекте – этот фильм будет выходить во всем мире, – похвасталась Ольга Бузова. – Благо, что у меня нет проблем с английским языком".
При этом о ролях Оля предпочитает говорить только после того, как фильм будет готов. "А не как иные коллеги, которые наврут с три короба, а потом окажется, что кино-то и нет, – пояснила она. – И так – быть человеком слова и дела – меня воспитывали с детства".
"Я помню, как во время учебы в школе, лет в 10-11, с подружками признавались мальчикам в любви, – улыбается Бузова. – Писали помадой в туалете послания им. И за это получили вызов к директору".
"Причем писали все, а вызвали только меня, – возмущена Оля. – Я попросила отца (Дмитриевич Бузов 1963 г.р., бывший военнослужащий – Прим. ред.) помочь мне, но отказался, заявив: "Нет, Оля, ты это сделала, значит, ты и отвечай за свои слова!"
Вот Бузова и отвечает уже 18 лет как. "Я все откровенно рассказываю в своем "Инстаграме", своих интервью, – пояснила Ольга. – Но только то, что реально в моей жизни происходит и никогда не создаю искусственных инфоповодов и ничего не придумываю".
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