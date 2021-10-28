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Шоу-бизнес
"Отвечай за свои слова!": отец отказался помочь попавшей в переделку Бузовой

"Отвечай за свои слова!": отец отказался помочь попавшей в переделку Бузовой

Ольга Бузова тщательно продумывает образ для каждого выхода в свет. На церемонии вручения наград журнала Moda Topical она появилась в сексуальном дизайнерском платье от Roberto Cavall. И была признана "Иконой стиля". Но, как оказалось, восхищались телеведущей и певицей далеко не всегда.

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"Только что я снялась в достаточно большом Голливудском проекте – этот фильм будет выходить во всем мире, – похвасталась Ольга Бузова. – Благо, что у меня нет проблем с английским языком".

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

При этом о ролях Оля предпочитает говорить только после того, как фильм будет готов. "А не как иные коллеги, которые наврут с три короба, а потом окажется, что кино-то и нет, – пояснила она. – И так – быть человеком слова и дела – меня воспитывали с детства".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Я помню, как во время учебы в школе, лет в 10-11, с подружками признавались мальчикам в любви, – улыбается Бузова. – Писали помадой в туалете послания им. И за это получили вызов к директору".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Причем писали все, а вызвали только меня, – возмущена Оля. – Я попросила отца (Дмитриевич Бузов 1963 г.р., бывший военнослужащий – Прим. ред.) помочь мне, но отказался, заявив: "Нет, Оля, ты это сделала, значит, ты и отвечай за свои слова!"

Вот Бузова и отвечает уже 18 лет как. "Я все откровенно рассказываю в своем "Инстаграме", своих интервью, – пояснила Ольга. – Но только то, что реально в моей жизни происходит и никогда не создаю искусственных инфоповодов и ничего не придумываю".

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 28 октября 2021, 10:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

комментарии

Ответить:

Гость883765
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бузову как научили в доме-2 пятой точкой зарабатывать, та она всё остановиться не может, ржачная бабёнка, уже и пятая точка-то постарела, а она всё её суёт налево и направо, а что делать? Больше ничего у неё нет...Скоро на пугачёву похожа станет по внешности
Гость883765
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бедная бабёнка, опять опростоволосилась...ай, ай, ай...
.
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Последняя фотка, как сиська вылезла ,а это оказывается ребра ,зачем она уродует себя ,как не понимает ,что её кости никогда не вызову никаких положительных эмоций ,отвратительное зрелище,так же как отсутствие сисек ,какая то патология,так отвратительно не может быть у нормальной женщины
Гость880544
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Как же она ужасна.
Гость882421
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Большой специалист в знании английского языка, слышали, знаем….
...гость
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<цензура> Федорова со своим журналом ,что не может его раскрутить, с огромным удовольствием берет взятку от арт директора этой селедки бузовой ,Федорова уже несколько раз брала за это чудовище деньги,Как то совсем идиотка сдурела ,дала награду бузовой "Лучшая певица" ,теперь любую от неё награду воспринемать серьезно не стоит Только на взятках это мелочь бузова держится,а так никто это пустое существо
.
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Самое смешное , как всегда пиар директора пишет заголовок" Дави и Тарасов кусают локти ,что бузова пришла без белья" ,надо написать такую дурь? ИМ надо отмечать, ото самый день, когда отделались от селедки со страшным лицом бузовой ,радоваться жизнью без этого тупого существа ,,как бы трудно не было ,это лучше чем общаться с таким <цензура> Все узнали ,что эта проститутка ,когда жила с Дави ,легла под жирного Барецкого ,а ей все равно она привыкла к любым ,в притон приходили разные жирные,вонюччие,с вензаболеваниями ,у неё нет проблем ,так она зарабатывала
...гость
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«Не понимаю хейта гОленьки, что она вышла без бюстгальтера к людям. Во-первых, было бы что там прятать. Во-вторых, ровненький Буратино вообще не вызывает сексуальных мыслей, даже если его раздеть полностью. Ну, уж такой типаж»
..
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А зачем задницу выпирать ? чтобы больше казалась,понятно фотошоп сделать здесь нельзя , посмотрев на неё с ребрами,плоской ,без сисек,сразу вспоминаешь сравнение ВОТ ЭТО настоящая селедка ,женских округлых аппетитных форм ноль получила награду,как вещалка, на которой весит дорогое платье ,ну а премия понятна ,как всегда за страшилку делают вливания ,потому что зацепиться не за что ведь страшна баба ,как каток проехал по её лицу и фигуре Дура, рожу поднимай когда фоткуют ,нос выше делай ,ведь такая морковина ,аж до нижней губы стал достовать КАКАЯ ЖЕ ОНА СТРАШНАЯ ,это не женщина страх 😨
ВАСЯ
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Ты самая красивая.
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