"Как бомж": Отца богатой Бузовой обругали за бедный вид

Ольга Бузова опубликовала фотографию, на которой запечатлена с отцом. Однако многие подписчики пристыдили поющую ведущую, дескать, она, обладающая состоянием, не нашла возможности приодеть родителя.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова выложила трогательное семейное фото. Поющая ведущая снялась с отцом и младшей сестрой Анной. Девушки запечатлены по обе стороны от родителя, мило положив ему головы на плечи. "Папуля приехал 😌😌😌 ", – коротко подписала фото Бузова.

Многочисленные подписчики высказали свое мнение. Интересно, что оно оказалось неоднозначным. Пока одни фанаты рассыпались в комплиментах, другие, более наблюдательные поклонники, обратили внимание на одежду отца Бузовой. Пользователи Сети высказали мнение, что родитель поющей ведущей выглядит бедно, и пристыдили Ольгу за невнимание, дескать, могла бы и приодеть его.

"Не одной фотографии нет где он хорошо одет. за то дочки и мама красуются (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Отца могла бы и приодеть....ходит в заношенных джинсах...фууу сама в роскоши купается...а отцу элементарно шмуток-приличных купить жалко", "Папу бы одела лучше а то не очень хорошо одет и обут", "Папуля прям бомж бомжом", "Бати денег дай что-ли, пусть приоденится, да подстричься надо", "Папа в одних и тех же джинсах, ну почему же Оленька не может переодеть папу во что-то красивое", – обратились к Бузовой обеспокоенные фанаты.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 21 Мар 2018 в 2:45 PDT

Ранее отец Ольги Игорь Бузов высказался о популярности наследницы. "У меня две дочки, и обеими я горжусь. Это мои кровинки, обе красавицы, ну а Оля достигла больших успехов. От Иры, мамы, у нее, наверное, жесткость и целеустремленность, а от меня – доброта. Я не ощущаю себя отцом звезды, хотя она действительно знаменитость. Помню, в десятом классе Оля сама устроилась работать моделью, родители не знали. В "Дом-2" я отпускал дочку на три месяца. Я был первым из родителей, кто появился на проекте. Помню, что Оля обалдела, а все девчонки сидели с круглыми глазами", – рассказал мужчина в рамках бенефиса дочери на шоу "Дом-2".