"Пародия на сексуальность": схватившую оружие Бузову жестко высмеяли

В новогодние каникулы Ольга Бузова отправилась в Куршевель покорять горы.

Как активная пользовательница соцсетей Ольга Бузова даже на отдыхе регулярно снимает и публикует фото– и видеоконтент. Судя по кадрам в инстаграм-аккаунте певицы, днем она действительно покоряет склоны, а вечером отдыхает в местных клубах.

Накануне Ольга Бузова опубликовала видео с одной из таких вечеринок – ролик оказался забавным. Певицу сняли танцующей с лазерным пистолетом в руках. На видео звезда чувственно двигает бедрами в такт музыке и перемещает оружие вдоль тела, не стесняясь даже направлять дуло себе под одежду.

Многим пользователям танцы звезды показались по меньшей мере странными. В комментариях к видео подписчики жестко высмеяли схватившую оружие артистку.

"Попытка пародии на сексуальность" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Ой я ржу, боже мой что сейчас люди выставляют", "Оля в отрыв пошла", "Делаете Вы Ольга, а не ловко как-то мне", "Пойду ка промою глаза святой водой", "Это очень странное видео … я даже не знаю что сказать," – написали фолловеры.

Впрочем, язвительные комментарии пользователей певицу, кажется, совсем не смутили. Блондинка не стала отвечать насмешникам и продолжила делиться кадрами с отдыха.

А недавно "Дни.ру" писали о том, как Ольга Бузова попала в другую неловкую ситуацию на сцене.