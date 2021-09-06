"Грустная и уставшая": честное фото Яковлевой ошарашило россиян

В одном из фан-аккаунтов в "Инстаграм" появился черно-белый снимок актрисы. В кадре 60-летняя знаменитость предстала без прикрас: с морщинами и без косметики. Не обработан кадр и фотофильтрами.
Такой максимально натуральный вид артистки вызвал бурное обсуждение у поклонников. Одни восхитились естественности снимка, осыпав комплиментами. Они отметили, что и сами бы хотели так выглядеть в эти годы.
Другие же посчитали, что фото не совсем удачное. "Леночка, вы такая грустная и уставшая на фото", "Что загрустили, Леночка?", "Не самый удачный был день", – высказались россияне.
Напомним, Елена Яковлева уже 31 год счастлива в браке с коллегой Валерием Шальных. Звездная пара демонстрирует идиллию и гармонию. У актеров есть сын Денис. Молодой человек стал знаменит своими многочисленными татуировками на теле, за что многие его осуждают.
Как писали "Дни.ру", сам Денис Шальных ранее признавался, что хочет избавиться от части рисунков на теле. В частности, он пытался вывести наколки на лице. Отметим, что Елена Яковлева болезненно относится к критике ее сына и ревностно его защищает.
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