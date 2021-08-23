Яковлева сообщила о подлом предательстве близкого: Отпечаток на всю жизнь

Звезда сериала "Склифосовский", "Женский доктор" Алена Яковлева родилась в Москве. Ее родители – врач Кира Андреевна Мачульская и народный артист СССР Юрий Васильевич Яковлев. Отец актрисы ушел из семьи за два месяца до ее рождения. У Юрия Яковлева появилась другая женщина.
По словам Алены Яковлевой, ее родители разошлись без скандала. Мать актрисы тяжело переживала предательство мужа, однако держала все эмоции при себе.
"Она была очень сдержанной, и все ее эмоции бушевали внутри", – рассказала о маме Яковлева в свежем интервью.
У Киры Андреевны после ухода мужа на нервной почве появилась бессонница. Женщине приходилось принимать препараты, чтобы спать по ночам. Между тем зла Мачульская на экс-мужа не держала – актер подкупал ее своим обаянием.
Юрий Яковлев бросил жену ради коллеги по цеху Екатерины Райкиной. В этих отношениях у актера появился сын Алексей. Сводный брат младше Елены Яковлевой всего на четыре с половиной месяца.
Елена считает, что пришла в этот мир обманутой мужчинами. Горечь и обида на противоположный пол у нее врожденные, считает Яковлева. Предательство отца наложило отпечаток на всю жизнь актрисы. Между тем знаменитость никогда не винила Екатерину Райкину в том, что видела отца крайне редко.
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