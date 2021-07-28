"Мы сами были очень растеряны": Яковлева винит себя в нынешнем состоянии татуированного с головы до пят сына

Актриса Елена Яковлева заступилась за отпрыска.

Единственному сыну актрисы Елены Яковлевой, Денису Шальных, 28 лет. Молодой человек знаменит в первую очередь неординарной внешностью – он от пяток до макушки покрыт татуировками. Наследник звезды сериала "Каменская" часто подвергается нападкам хейтеров. Из-за недоброжелателей Денису даже пришлось закрыть свой аккаунт в соцсетях. Кроме того, молодого человека часто критикуют за то, что он никак не может определиться с профессией и постоянно меняет сферы деятельности.

В свежем интервью Елена Яковлева объяснила, почему ее ребенка так часто обсуждают в Сети. По словам актрисы, обилие татуировок пугает и шокирует людей. "Денис немножко подурил молодости", – оправдывает Шальных любящая родительница.

Яковлева отметила, что у ее сына замечательная душа, но это никому неинтересно. Денис много читает, он грамотный и образованный человек. Елена добавила, что ее отпрыск в совершенстве владеет английским языком и добился больших успехов в спорте без применения анаболиков. Кроме того, звезда "Каменской" всегда может положиться на сына, который балует ее заботой.

Елена Яковлева отметила, что детство ее ребенка пришлось на 90-е. По словам артистки, она, как и многие родители тогда, не смогла вовремя сориентироваться и помочь сыну найти себя в царившем хаосе. Яковлева считает, что допустила ошибки в воспитании, что в итоге привело к проблемам. Елена винит себя в этом.

"Тогда казалось, что окончание школы еще далеко, что что-то наладится, а вот – раз! – школа закончилась, а ничего не наладилось, – отметила знаменитость. – Мы сами были очень растеряны – так внезапно в девяностых все рухнуло".

Актриса до сих пор переживает из-за того, что ее сын бросил институт на третьем курсе. Между тем Яковлева признает, что как-либо повлиять на наследника, заставить его продолжить обучение не могла. С другой стороны, перед глазами у Елены много друзей и одноклассников ее сына, которые, окончив университеты, не работают по профессии и тоже и не нашли себя в жизни. "Эта корочка сейчас уже ничего не значит", – рассуждает знаменитость.