Вид Яковлевой в траурном наряде с бутылкой вызвал шок

Грандиозное событие стало главной премьерой театра в этом сезоне. Главную роль исполнила народная артистка РФ Елена Яковлева, покорившая всех глубиной своего перевоплощения.
Ее героиня, Джулия Лэмберт, 46-и летняя театральная актриса. В ее жизни есть все: и любовь, и семья, и слава. Однако страстной Джулии предстоит тяжелый выбор, чувства и месть. Темные наряды, шикарные шляпы и роскошь того времени, воплощенные на сцене, поразили первых зрителей.
Спектакль посетил актер Леонид Ярмольник. Он внимательно следил за развитием событий.
На премьере появился и Владимир Познер. Классический пиджак, голубая рубашка – журналист, как и всегда, выглядел с иголочки и находился в предвкушении действия.
Актриса "Современника" Ольга Дроздова не смогла пропустить премьерный спектакль в родном театре. Идеально уложенная пышная шевелюра и красная помада давно стали визитной карточкой образа звезды.
Пришел на мероприятие и Андрей Макаревич. Музыкант облачился в сероваты костюм в еле заметную клетку.
Следующий спектакль состоится первого мая. Восхищенные зрители уже раскупили практически все билеты.
В мае поклонники смогут насладиться постановкой три раза. Первого, двадцать первого и тридцать первого числа.
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Ответы фейкам
Религия и вера.
С волками жить по волчьи выть
Россияне , приветствую ! У вас пандемия закончилась ? Гляжу все ходят в театры, на днюхи как будто ничего и не бывало.
Смена религии
Одна с тремя малышами
Оригинальная БК всегда лучше
Оригинальная БК всегда лучше