Коронавирус больно ударил по Славе: певица теряет память

Некоторое время назад Слава перенесла коронавирусную инфекцию. Певица выздоровела от ковида, но заметила, что у нее начались проблемы с памятью. Бывает, артистка не может вспомнить названия простых вещей, имена, тексты песен. Провалы в памяти учащаются, призналась знаменитость в беседе с журналистами.
Во время концертов Славе приходится пользоваться шпаргалками. Перед выступлениями певица пишет на листах тексты песен и раскладывает их на сцене. Ситуация осложняется другим заболеванием, из-за которого артистка страдает с детства. У знаменитости дислексия, поэтому чтение для нее – пытка.
Напомним, недавно Слава проводила время на Мальдивах. О том, как проходил ее отдых, артистка рассказывала подписчикам своего инстаграм-аккаунта, публикуя множество снимков и видеороликов. Находясь за тысячи километров от Москвы, певица не забывала о работе и подогревала к себе интерес.
Например, на прошлой неделе Слава публично ответила Ксении Собчак, которую ранее назвала самым антисексуальным персонажем страны. Певица продемонстрировала на камеру свой упругий зад и повертела им назло телеведущей, которая посоветовала артистке обходить тему сексуальности.
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