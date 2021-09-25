Слава повертела упругим задом назло Собчак

Недавно Слава назвала рэпера Тимура Юнусова (Тимати) и журналистку Ксению Собчак самыми антисексуальными людьми в стране. Блондинка не стала молчать. Она заявила, что исполнительнице хита "Одиночество" стоит вообще обходить тему сексуальности. Также, по мнению телеведущей, она, как и рэпер, с возрастом становится лишь краше.
Позже Слава сняла для Ксении видео и продемонстрировала свои аппетитные формы. Кадры появились в инстаграм-аккаунте певицы. Поклонники увидели, как артистка повертела задом перед зеркалом, наслаждаясь собой. Слава отметила, что еще может побороться за первое место в рейтинге самых сексуальных певиц российский эстрады. "Я красотка! Ксюша, привет", – обратилась певица к журналистке.
Интернет-пользователи оценили фигуру 41-летней артистки. Они одарили ее комплиментами. В комментариях также отметился Александр Буйнов: "Иэххх, красотища!". Ободрила Славу и ведущая программы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева: "Королева!".
Ранее Слава раскритиковала Айзу Долматову за публикацию интимных фото. Певица считает, что экс-супруга Гуфа намеренно опубликовала свои откровенные снимки. По мнению артистки, теледива сделала это ради пиара.
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