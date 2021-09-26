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Шоу-бизнес
"Виден переход к импланту": показавшую голый зад Славу разнесли за неудачную пластику

"Виден переход к импланту": показавшую голый зад Славу разнесли за неудачную пластику

Певицу Славу поймали на лжи. Поклонники уверены, что ее упругая попа – результат пластики.
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Певица Слава выложила в "Инстаграм" видео, на котором она крутит своей попой прям в камеру. Таким образом артистка пыталась доказать, что у нее нет пластики и ее формы натуральны. Правда, практически никто ей не поверил.

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Анастасия Сланевская (настоящее имя певицы) написала, что фигура – это не результат упорных тренировок, а гены. Она утверждает, что не ходит в спортзал, да и вообще ничего не делает, чтобы так выглядеть.

Поклонники были ошарашены наглой ложью звезды. Они тут же заподозрили, что хирург все-таки внес свои корективы во внешность Славы.

"Мне кажется, даже виден переход от спины к импланту", "Будто импланты вставлены! Сверху попы заметно, если не спорт, то что еще", "Как минимум липолифтинг тут присутствует", "Да всем плевать на её задницу силиконовую, только врать не надо", "Перешитая задница, видно же", – не смогли сдержать эмоций хейтеры.

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Также многим пришлось не по душе, что певица выложила в Сеть такое откровенное видео. Многие посчитали, что это проблема современных артистов. Вместо творчества теперь все постят фотографии голых частей тела, чтобы получить побольше лайков и комментариев.

Слава не стала отвечать на нападки в свою сторону. Вероятно, знаменитость уже привыкла к хейту.

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Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 26 сентября 2021, 23:59 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Райский отдых красавицы-дочки Славы

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