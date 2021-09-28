"Вас смотрят молодые девочки!": Слава не смогла отказать за 10 тысяч долларов в сутки

Певица Слава показала свой отдых в роскошных апартаментах на Мальдивах.

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, откровенно общается с поклонниками и не стыдится посмеяться над собой, за что ее и любят. Артистка активно ведет свой "Инстаграм" и не скрывает, что ради роскошного отдыха готова платить.

В своем блоге Слава показала видео, на котором был виден дорогой люкс на Мальдивах с выходом на собственный частный пляж с качелями и бассейн. Певица Слава призналась, что ей как настоящей суперзвезде предоставили самый лучший номер, чему она не смогла сопротивляться.

"Устрою-ка я вам небольшую экскурсию по моему супер люксу за 10.000 $ в сутки. Конечно мне сделали upgrade как супер стар, но вообще я люблю жить в уютных маленький номерах, но как тут отказать!" – поведала артистка в своем "Инстаграм".

Поклонники в комментариях пристыдили певицу Славу за ее вызывающее поведение и излишнюю откровенность, ведь многим россиянам приходится считать копейки, а такие видео только развращают и бесят народ.

"Настя, вас смотрят молодые девочки"; "Лучше бы не озвучивали эти суммы. Насмешка над народом"; "Красиво жить не запретишь", – написали фолловеры.