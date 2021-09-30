Вскрылись детали подлого поступка Пугачевой: заговорила очередная жертва

В последнее время появляются слухи о том, что Алла Пугачева поломала множество судеб в 90-е годы. Звезда того времени Татьяна Анциферова высказалась по этому поводу.

Все больше и больше информации о туманном прошлом Аллы Пугачевой всплывает уже в течение нескольких недель. Артисты 90-х стали вспоминать о том, как в свое время Примадонна приложила руку к тому, чтобы он пропали со сцены.

В какой-то момент с экранов телевизоров пропало множество музыкантов. Их перестали звать на концерты, приглашать на съемки и давать эфирное время. Только сейчас становится понятнее, что происходило на самом деле.

Недавно Игорь Наджиев рассказал, как ему перекрыла кислород Алла Борисовна. Теперь комментарий "Дни.ру" дала Татьяна Анциферова – еще одна жертва подлого поступка со стороны Примадонны.

Знаменитая артистка того времени исполнила песню для кинофильма "31 июня" вместо будущей жены Максима Галкина. Видимо, звезда не смогла ей этого простить.

"Я попала на хорошо насиженное место, кому-то это очень не понравилось", – поделилась своим мнением исполнительница прощального гимна Олимпиады-80 "До свиданья, Москва!"

Также певица дала понять, что изначально и не хотела становиться участницей картины "31 июня". Татьяну попросили помочь только из-за того, что Пугачева поссорилась с композитором Зацепиным и команда больше не захотела с ней сотрудничать.

"Я вообще ехать не хотела. Поехала, потому что сильно настаивали муж и друзья", – разоткровенничалась участница конфликта.

Тот период жизни для Анциферовой оказался очень сложным. Ссора с Пугачевой украла у нее как физическое, так психологическое здоровье. Ей пришлось потратить несколько лет на то, чтобы восстановить нервную систему и голос, который она чуть не потеряла из-за операции. Она уверена, что одна лишь песня не стоила всего того, что ей пришлось пережить.

"В последний момент я узнала, что мою песню вырезали перед выходом программы в эфир. Со временем я узнала, что это было поручение КГБ", – продолжила секретничать Анциферова.