Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
партнеры
Четверг
30 сентября
Лента новостей
14:59
Вскрылись детали подлого поступка Пугачевой: заговорила очередная жертва
14:56
Кейт Миддлтон с мужем застали за неуместным занятием
14:56
Мартиросян разбит смертью: Тебя больше нет
14:54
Политолог Казакевич раскрыл сценарии белорусского референдума: Нужный результат будет нарисован
14:42
Подкаминская получила обидное прозвище из-за семейной черты
14:28
В Челябинске бездомный испортил мемориал во время сушки носков
14:17
Житель Перми обнаружил жуков в упаковке шоколада
14:14
"Хватит уже": Газманов объявил о завершении карьеры
14:09
"Какой кошмар": Ягудин высказался о Милохине на шоу "Ледниковый период"
13:55
Бывшего президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы
13:40
Белорусская оппозиция обнародовала план борьбы с Лукашенко
13:39
Шукшина заявила об уходе: Я ничего не соображала
13:32
Пугачева и Галкин спустили на день рождения детей стоимость квартиры в Москве
13:27
Королева ответила на просьбу Азизы поделиться яйцеклеткой
13:26
Под Одессой мужчина устроил стрельбу на улице
13:11
В Нижегородской области женщину насмерть сбили на зебре
12:46
В Польше представили план войны с Россией
12:40
Известный актер о Кабо: Наш "роман" с Олей до сих пор продолжается
12:38
Орлова обняла крестника Платона после известия о строгом запрете Шепелева
12:32
В Сочи воздушный шар с людьми упал в море
11:52
Как выглядит роскошный дом звезды сериала "Сверхъественное" Дженсена Эклса
11:48
Формируется союз Белоруссии и России против Украины – политолог Карбалевич
11:46
"Маленький и не стоит": Шнуров пожаловался на грязные слухи
11:19
Под Оренбургом парень зарубил топором трех студенток
11:08
Пересильд показала слишком личное видео Пугачевой: Жалко Аллу
10:51
Единственная дочь Удовиченко переживает из-за большой потери
10:06
Эпатажный скандалист Моргенштерн стал ведущим федерального телеканала
10:05
Зарплаты сотрудников ПФР стремительно выросли
09:54
В жительницу Красноярска кинули горящую петарду
09:19
Свершилось: Бритни Спирс избавилась от опеки отца
08:57
О чем Путин и Эрдоган говорили в Сочи
08:49
На внешней стороне МКАД столкнулись 3 машины
08:40
"Вен нет": ослабевшая Гузеева вышла на связь из красной зоны
08:14
"Пил на записях программ": знаменитый ведущий Первого канала оказался запойным алкашом
08:05
Вера, Надежда, Любовь: что нельзя делать 30 сентября
04:12
К чему снятся мухи
02:09
Мамина копия: дочь Моники Беллуччи выросла настоящей красавицей
23:58
Гороскоп на октябрь 2021 года
21:59
"Осуждений не боюсь": 66-летняя Копенкина покрасовалась в бикини
21:34
"Это опасно": чем грозит страшная травма Милохина на "Ледниковом периоде"
21:33
Журналисты узнали о скорых изменениях в руководстве Украины
21:31
"Это же не Пугачева": Соседов заподозрил исчезновение Примадонны
21:07
Лукашенко об убийстве сотрудника КГБ: Безнаказанным это не останется
20:57
Разошедшаяся с мужем Лазарева заговорила о детях: Стали недоступными
20:50
Путин может менять ход истории одним шевелением мизинца – эксперт Коровин
20:39
"Это не ее дочь": Королеву уличили в наглой лжи о детях
20:06
Россиянам разъяснили порядок увеличения пенсий
19:17
В Африке восьмерых женщин сожгли заживо за занятия магией
19:08
Житель Подмосковья в больницу из-за куска птичьего позвоночника в груди
19:00
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Моя фамилия вычеркнута из всех списков": конкурент Киркорова рассказал о мести Пугачевой
"Ведет себя как конченная": Солнцев вскрыл правду о Бузовой
"Немыслимо": творившееся в гей-клубе на концерте Лолиты шокировало православных
"Просто бесит": молодая жена Петросяна взъелась на россиян
Лукашенко об убийстве сотрудника КГБ: Безнаказанным это не останется
Латушко анонсировал новые санкции против Лукашенко
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Вскрылись детали подлого поступка Пугачевой: заговорила очередная жертва

Вскрылись детали подлого поступка Пугачевой: заговорила очередная жертва

В последнее время появляются слухи о том, что Алла Пугачева поломала множество судеб в 90-е годы. Звезда того времени Татьяна Анциферова высказалась по этому поводу.
прочитано 159 раз

Все больше и больше информации о туманном прошлом Аллы Пугачевой всплывает уже в течение нескольких недель. Артисты 90-х стали вспоминать о том, как в свое время Примадонна приложила руку к тому, чтобы он пропали со сцены.

ПО ТЕМЕ

Пересильд показала слишком личное видео Пугачевой: Жалко Аллу

"Это же не Пугачева": Соседов заподозрил исчезновение Примадонны

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

В какой-то момент с экранов телевизоров пропало множество музыкантов. Их перестали звать на концерты, приглашать на съемки и давать эфирное время. Только сейчас становится понятнее, что происходило на самом деле.

Недавно Игорь Наджиев рассказал, как ему перекрыла кислород Алла Борисовна. Теперь комментарий "Дни.ру" дала Татьяна Анциферова – еще одна жертва подлого поступка со стороны Примадонны.

Знаменитая артистка того времени исполнила песню для кинофильма "31 июня" вместо будущей жены Максима Галкина. Видимо, звезда не смогла ей этого простить.

"Я попала на хорошо насиженное место, кому-то это очень не понравилось", – поделилась своим мнением исполнительница прощального гимна Олимпиады-80 "До свиданья, Москва!"

Также певица дала понять, что изначально и не хотела становиться участницей картины "31 июня". Татьяну попросили помочь только из-за того, что Пугачева поссорилась с композитором Зацепиным и команда больше не захотела с ней сотрудничать.

"Я вообще ехать не хотела. Поехала, потому что сильно настаивали муж и друзья", – разоткровенничалась участница конфликта.

Тот период жизни для Анциферовой оказался очень сложным. Ссора с Пугачевой украла у нее как физическое, так психологическое здоровье. Ей пришлось потратить несколько лет на то, чтобы восстановить нервную систему и голос, который она чуть не потеряла из-за операции. Она уверена, что одна лишь песня не стоила всего того, что ей пришлось пережить.

"В последний момент я узнала, что мою песню вырезали перед выходом программы в эфир. Со временем я узнала, что это было поручение КГБ", – продолжила секретничать Анциферова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
30 сентября 2021, 14:59 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

72-летняя "мещанка" Пугачева побила молодую жену Эрнста

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Пил на записях программ": знаменитый ведущий Первого канала оказался запойным алкашом

Большая беда для всех
Шоу-бизнес

Мартиросян разбит смертью: Тебя больше нет

Шоумен потерял близкого
Шоу-бизнес

"Маленький и не стоит": Шнуров пожаловался на грязные слухи

Музыкант слышал о себе многое
Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин спустили на день рождения детей стоимость квартиры в Москве

Семья не жалеет денег

Гороскоп

Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года

Здоровье

Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
Инфекционист назвал главные причины роста заболеваемости COVID-19 в России
Новый антирекорд: в России за сутки от ковида скончались 857 человек
Перечислены округа Подмосковья с тяжелой коронавирусной ситуацией

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Челябинске бездомный испортил мемориал во время сушки носков
Житель Перми обнаружил жуков в упаковке шоколада
В Сочи воздушный шар с людьми упал в море
Под Оренбургом парень зарубил топором трех студенток
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+