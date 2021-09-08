72-летняя "мещанка" Пугачева побила молодую жену Эрнста

Вся светская Москва вечером 8-го сентября собралась в обновленном "Художественном". Онлайн кинотеатр KION представлял там премьеру сериала "Вертинский", который все будут смотреть с 13 числа. Посмотреть байопик о жизни знаменитого певца, актера и поэта пришли продюсер Константин Эрнст с супругой Софьей, телеведущие Владимир Познер, Дмитрий Борисов и Ксения Собчак. Но главное внимание было приковано к супружеской паре певицы Аллы Пугачевой и ее пятого мужа юмориста Максима Галкина.

Издали казалось, что это пришла Кристина Орбакайте – настолько с годами Пугачева стала похожа на свою старшую дочь. Та же прическа, скулы, овал лица, разрез глаз, фигура.

Наверное, Примадонна выращивает у себя у дома молодильные яблочки. Иным ее цветущий и свежий вид не объяснить. "Есть, есть, – улыбается певица, – пары штук в день достаточно!"

На премьеру она пришла в элегантном сером в полоску костюме, в черной кофточке с большим поясом для законченности образа. Все – с большим вкусом, чувством меры и возраста.

Гости "Вертинского" сошлись во мнении, что 72-летняя Алла Пугачева выглядела моложе, стильнее и элегантнее 33-летней Софьи Эрнст, супруги генерального директора Первого канала Константина Эрнста, которая пришла в "траурном" черном платье.

В общении с прессой в этот раз Примадонна была сдержана – отдувался ее супруг Максим Галкин. Журналистов, в частности, интересовал, какой у самой известной пары страны семейный герб.

"Нет у нас никакого герба, не знаю, как Алла, а я из крестьянской семьи", – отмахнулся юморист. "А я – из мещан!" – добавила Пугачева.