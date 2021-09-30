Пересильд показала слишком личное видео Пугачевой: Жалко Аллу

Актриса получила трогательное сообщение.

Актриса Юлия Пересильд вот-вот отправится в космос. На МКС артистка и режиссер Клим Шипенко будут снимать фильм "Вызов".

Накануне Юлия Пересильд получила видеопослание от Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Ролик, созданный певицей в домашней обстановке, звезда сериала "Угрюм-река" опубликовала в личном инстаграм-аккаунте.

В кадре Пугачева отметила, что Пересильд длительное время готовилась к полету. "А если долго мучиться, у тебя обязательно все получится", – рассудила Алла Борисовна. Певица пожелала актрисе поскорее вернуться ведь на Земле ее очень ждут.

В подписи к публикации Юлия Пересильд поблагодарила Аллу Пугачеву за доброе напутствие. Актриса призналась, что ей очень приятна и важна поддержка любимой Аллы Борисовны.

Слова, которые произнесла Алла Пугачева, пользователи Сети назвали трогательными и душевными. Между тем, как посчитали подписчики, видеоролик не стоило выкладывать соцсети. Дескать, видео кажется слишком личным.

"Так по-доброму, с душой👏👏👏Прослезиться можно! Всего-всего самого наилучшего ❤️❤️ У Вас все получится! Мы верим и ждем!😍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Жалко Аллу, ей надо отдыхать уже. Ее все время дергают в камеру. А вы пользуетесь. НА ТАКОЙ УРОВЕНЬ КАК АЛЛА – – – – НИКОМУ НЕ ВЗЛЕТЕТЬ, НИ КОГДА.. ТАКИХ АРТИСТОК БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!" – рассуждают в интернет-пользователи.