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Шоу-бизнес
"Моя фамилия вычеркнута из всех списков": конкурент Киркорова рассказал о мести Пугачевой

"Моя фамилия вычеркнута из всех списков": конкурент Киркорова рассказал о мести Пугачевой

Игорь Наджиев в 90-е годы был очень популярен. Но в карьеру певца, по слухам, вмешалась Алла Пугачева.
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Артист уверен, что ему перекрыла кислород Примадонна. Музыкант полагает, что его считали основным конкурентом Филиппа Киркорова. Поговаривают, что якобы из-за этого певица встала на тропу войны с исполнителем.

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Алла Борисовна Пугачева певица

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"Моя фамилия вычеркнута из всех списков", – посетовал Игорь Наджиев. Он рассказал, что недавно его пригласили на шоу "Ты — суперстар", но участие по каким-то причинам сорвалось. Также артист уверен, что его не пригласят в программу "Три аккорда" Первого канала.

Певец добавил, что привык к такому положению дел. Игорь Наджиев отметил, что скоро будет концерт, посвященный памяти поэта-песенника Леонида Дербенева, учеником которого он является. Однако на мероприятие музыканта не пригласили.

По словам исполнителя, на него "действует запрет". Ходить на скандальные ток-шоу, чтобы добиваться справедливости, Игорь Наджиев не хочет. Ему жаль на это своих сил и времени.

Алла Пугачева же нападки в свой адрес не комментирует. К слову, Игорь Наджиев не первый, кто обвиняет знаменитость в разрушении своей карьеры. Многие артисты 90-х не раз говорили, что теряли популярность именно из-за вмешательства в их жизнь звезды эстрады. Как писали "Дни.ру", ранее музыкальный критик Сергей Соседов отреагировал на обвинения в адрес Примадонны.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 сентября 2021, 09:53 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость867715
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Интересно-откуда у неё такая власть и влияние? Подруга власть имущих?Тайный агент геев и лесби? Компроматчица?У неё нет ни одного удачного проекта,всё провалила и продала..А зависть осталась- "а мне летать охота",но нечем..
Гость857603
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А это все правда- просто бабке крыть нечем- пока она шаркает - кислорода не будет
1

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