"Моя фамилия вычеркнута из всех списков": конкурент Киркорова рассказал о мести Пугачевой

Артист уверен, что ему перекрыла кислород Примадонна. Музыкант полагает, что его считали основным конкурентом Филиппа Киркорова. Поговаривают, что якобы из-за этого певица встала на тропу войны с исполнителем.
"Моя фамилия вычеркнута из всех списков", – посетовал Игорь Наджиев. Он рассказал, что недавно его пригласили на шоу "Ты — суперстар", но участие по каким-то причинам сорвалось. Также артист уверен, что его не пригласят в программу "Три аккорда" Первого канала.
Певец добавил, что привык к такому положению дел. Игорь Наджиев отметил, что скоро будет концерт, посвященный памяти поэта-песенника Леонида Дербенева, учеником которого он является. Однако на мероприятие музыканта не пригласили.
По словам исполнителя, на него "действует запрет". Ходить на скандальные ток-шоу, чтобы добиваться справедливости, Игорь Наджиев не хочет. Ему жаль на это своих сил и времени.
Алла Пугачева же нападки в свой адрес не комментирует. К слову, Игорь Наджиев не первый, кто обвиняет знаменитость в разрушении своей карьеры. Многие артисты 90-х не раз говорили, что теряли популярность именно из-за вмешательства в их жизнь звезды эстрады. Как писали "Дни.ру", ранее музыкальный критик Сергей Соседов отреагировал на обвинения в адрес Примадонны.
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