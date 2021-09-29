"Это же не Пугачева": Соседов заподозрил исчезновение Примадонны

С годами Алла Пугачева сильно изменилась и уже совсем не похожа на себя прежнюю.

Сергей Соседов много лет знает артистку и считает, что он лично приложил немало усилий к популяризации ее имени. Музыкальный критик хорошо помнит ту Примадонну, какой она была раньше – сейчас той женщины уже нет, настоящая Алла Пугачева просто исчезла.

Критик дал интервью изданию "Вокруг ТВ", в котором признался, что он любил да и сейчас любит ту старую Примадонну. Та артистка появлялась на сцене с гривой рыжих волос, с огромным начесом, с бешеной энергией и только ей одной характерными жестами. Это был некий бренд. Сегодняшняя 72-летняя Примадонна позволяет себе выходить в свет "с прилизанными прическами, в каких-то странных платьицах", а это уже не та Алла Борисовна.

"Бренд потерян, бренд распался!" – заявил критик.

По мнению критика, Пугачевой очень помог грамотный пиар, который раньше все принимали за чистую монету. Второй раз эти методы певице уже не помогут, так как вновь создать ту самую Аллу Пугачеву уже не получится.

Сергей Соседов обижен на певицу за то, что она не отблагодарила его за помощь в раскрутке. Он всегда с восторгом говорил и писал о Пугачевой, давал хвалебные комментарии в телепрограммах и всячески возвеличивал имя звезды. По мнению Соседова, Примадонна все это видела, но ни разу не сказала спасибо и даже не позвала его в гости.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Сергей Соседов сдал Аллу Пугачеву с потрохами.