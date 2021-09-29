Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
партнеры
Среда
29 сентября
Лента новостей
21:59
"Осуждений не боюсь": 66-летняя Копенкина покрасовалась в бикини
21:34
"Это опасно": чем грозит страшная травма Милохина на "Ледниковом периоде"
21:33
Журналисты узнали о скорых изменениях в руководстве Украины
21:31
"Это же не Пугачева": Соседов заподозрил исчезновение Примадонны
21:07
Лукашенко об убийстве сотрудника КГБ: Безнаказанным это не останется
20:57
Разошедшаяся с мужем Лазарева заговорила о детях: Стали недоступными
20:50
Путин может менять ход истории одним шевелением мизинца – эксперт Коровин
20:39
"Это не ее дочь": Королеву уличили в наглой лжи о детях
20:06
Россиянам разъяснили порядок увеличения пенсий
19:17
В Африке восьмерых женщин сожгли заживо за занятия магией
19:08
Житель Подмосковья в больницу из-за куска птичьего позвоночника в груди
19:00
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
18:59
Предложили стать уборщицей: дочь Папанова взвыла от издевательства в Театре Ермоловой
18:50
Ученый назвала способ выявить дефицит витамина D
18:27
"Шоу уродов": Ивлеева резко постарела и превратилась в клона Пугачевой
18:07
Дарья Повереннова сделала личное признание: Это сложный момент в жизни
17:54
"Никто еще не умирал": врач раскрыл правду о "смертельной" болезни Преснякова
17:44
"Настоящий мачо": изменившийся Панин в деловом костюме шокировал поклонниц
17:43
Умудренная опытом Боня призвала женщин к покорности
17:35
Варлей заявила о возвращении на экраны после слухов о сердечном недуге
17:20
На прооперированного Михалкова рухнули декорации
17:18
"Выпрашивают у Запада деньги": политолог Мезюхо назвал реальную цель антикрымских проектов на Украине
17:17
Ислам Назаралиев и "НафтаГаз": за квалифицированные кадры
17:01
Инфекционист назвал главные причины роста заболеваемости COVID-19 в России
16:45
В сапфирах и бриллиантах: горькие рыдания Михалковой среди улицы попали в кадр
16:45
Только не повторяй маминых ошибок: несовершеннолетнюю дочку Началовой засняли с женатым Панайотовым
16:28
У рассказавшей о болезни сына Орбакайте начались проблемы с дочерью
16:26
Жириновский допустил досрочные выборы в России
16:18
"Просто бесит": молодая жена Петросяна взъелась на россиян
16:08
В Киеве ждут звонка от Путина: Война может быть остановлена за одну минуту
15:59
Сгоревшая от рака актриса "Места встречи изменить нельзя" напророчила свою смерть
15:45
"Очень прошу": получившая страшный диагноз Гузеева обратилась к россиянам
15:44
В живых нет никого: известная актриса похоронила всю семью
15:09
В реанимации умер актер сериалов "Мент в законе" и "Каменская"
14:53
Украина потеряла последних реальных союзников – экономист Землянский
14:47
Дочь Джигана и Самойловой после жуткой травмы оказалась в инвалидном кресле
14:36
Тяжелое состояние: инфицированная Гузеева отказалась вливать в себя биоматериал чужого человека
14:23
Джанабаеву заставили объяснить игнор свекрови
14:16
Исхудавшая Цуканова-Котт после тяжелой болезни: Я просто боролась за свою жизнь
14:02
В Таганроге "Жигули" врезались в дом
13:58
За ноги держал: невестка Валерии сверкнула голыми ягодицами перед носом чужого мужчины
13:43
Экс-супруг напал на любовника Гагариной: Не хочу, чтобы этот человек находился рядом
13:32
55-летняя звезда "Клона" обнародовала горячее видео: Обнаженная на фоне дикой природы
13:31
Появившаяся с синяком на бедре Кабаева переполошила россиян
13:01
Знаменитая актриса раскрыла тайные отношения с женатым Мироновым
12:54
Эрдоган хочет попросить помощи у Путина – Bloomberg
12:34
Новый антирекорд: в России за сутки от ковида скончались 857 человек
12:33
"Нервная анорексия": врач объяснил болезненную худобу Гагариной стрессом после развода
12:27
Бондарчук о полугодовалом сыне от Андреевой: Глаза очень умные
12:18
27-лет разницы с женой: артиста-пенсионера Кузьмина поздравляют со свадьбой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"У нее были свои люди": Соседов сдал Пугачеву с потрохами
Подробности эксклюзивной свадьбы бывшего любовника Ирины Цывиной
"Ведет себя как конченная": Солнцев вскрыл правду о Бузовой
"Немыслимо": творившееся в гей-клубе на концерте Лолиты шокировало православных
"Моя фамилия вычеркнута из всех списков": конкурент Киркорова рассказал о мести Пугачевой
Разрыдавшаяся Бузова призналась в своей слабости
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Это же не Пугачева": Соседов заподозрил исчезновение Примадонны

"Это же не Пугачева": Соседов заподозрил исчезновение Примадонны

С годами Алла Пугачева сильно изменилась и уже совсем не похожа на себя прежнюю.
прочитано 526 раз

Сергей Соседов много лет знает артистку и считает, что он лично приложил немало усилий к популяризации ее имени. Музыкальный критик хорошо помнит ту Примадонну, какой она была раньше – сейчас той женщины уже нет, настоящая Алла Пугачева просто исчезла.

ПО ТЕМЕ

Ходили в подвал: Шуфутинский рассказал о связи с Пугачевой

"У нее были свои люди": Соседов сдал Пугачеву с потрохами

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Критик дал интервью изданию "Вокруг ТВ", в котором признался, что он любил да и сейчас любит ту старую Примадонну. Та артистка появлялась на сцене с гривой рыжих волос, с огромным начесом, с бешеной энергией и только ей одной характерными жестами. Это был некий бренд. Сегодняшняя 72-летняя Примадонна позволяет себе выходить в свет "с прилизанными прическами, в каких-то странных платьицах", а это уже не та Алла Борисовна.

"Бренд потерян, бренд распался!" – заявил критик.

По мнению критика, Пугачевой очень помог грамотный пиар, который раньше все принимали за чистую монету. Второй раз эти методы певице уже не помогут, так как вновь создать ту самую Аллу Пугачеву уже не получится.

Сергей Соседов обижен на певицу за то, что она не отблагодарила его за помощь в раскрутке. Он всегда с восторгом говорил и писал о Пугачевой, давал хвалебные комментарии в телепрограммах и всячески возвеличивал имя звезды. По мнению Соседова, Примадонна все это видела, но ни разу не сказала спасибо и даже не позвала его в гости.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Сергей Соседов сдал Аллу Пугачеву с потрохами.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 сентября 2021, 21:31 Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

комментарии

Ответить:

Гость867715
Пожаловаться Ответить
Женщина без воспитания,первые 7 лет жизни прошли незаметно и без пользы..Зато пить,курить,ругаться матом,строить из себя купчиху-это да,легко и навсегда.А внешность у неё дешёвая,без стиля.Да и откуда? Вот Уланова,Плисецкая,Раевская,Шульженко-это да.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Моя фамилия вычеркнута из всех списков": конкурент Киркорова рассказал о мести Пугачевой

Певца перестали приглашать в громкие проекты
Шоу-бизнес

"Это не ее дочь": Королеву уличили в наглой лжи о детях

В этой истории много неточностей
Шоу-бизнес

"Настоящий мачо": изменившийся Панин в деловом костюме шокировал поклонниц

Актер посвежел и похорошел
Шоу-бизнес

Умудренная опытом Боня призвала женщин к покорности

Телеведущая не боится быть слабой

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
Инфекционист назвал главные причины роста заболеваемости COVID-19 в России
Новый антирекорд: в России за сутки от ковида скончались 857 человек
Перечислены округа Подмосковья с тяжелой коронавирусной ситуацией

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Таганроге "Жигули" врезались в дом
В тюменском аквапарке умерла женщина
Под Вологдой мужчина застрелил сожительницу
В Казани вооруженный мужчина пытался проникнуть в детский сад
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+