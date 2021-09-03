В жизни Шепелева произошло поворотное событие

Вопреки своему строгому образу Дмитрий Шепелев начал работу в юмористическом шоу.

В новом телевизионном сезоне экс-возлюбленный Жанны Фриске откроется публике с непривычной стороны. Шоумен стал ведущим новой программы "Шоу большой страны", которая уже совсем скоро будет транслироваться на телеканале "Россия 1". Дмитрию Шепелеву предстоит руководить настоящим юмористическим парадом.

На сцене передачи, производством которой занимается Comedy Club Production, соберутся самые яркие звезды отечественного юмора, сред которых и Михаил Галустян, и Светлана Пермякова, и Марина Федункив, многие другие знаменитости. В паре с Дмитрием Шепелевым, для которого участие в этом проекте стало по-настоящему поворотным событием, будет работать капитан команды КВН Екатерина Скулкина.

Съемки шоу уже в разгаре, и Дмитрий Шепелев, судя по всему, пребывает от них в полном восторге. Телеведущий признался, что во время исполнения номера тем или иным артистом, у него есть возможность пойти отдохнуть. Однако на шоу царит такая атмосфера, что уходиться совсем не хочется. За несколько дней съемок ведущий так и не покинул студию, чтобы не пропустить ни одного веселого номера – об этом сообщили "7 Дней".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что и в семейной жизни Дмитрия Шепелева произошли внезапные перемены.