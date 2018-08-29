Скандальная слава Карины Мишулиной Метаморфозы Меладзе Звездные детки отпраздновали выпускной Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

Имя молодого фаворита Степаненко стало громом среди ясного неба
Униженный в аэропорту Сергей Зверев закатил истерику
Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Тяжелобольной Началовой потребовалась срочная ампутация груди
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Зареванная Бузова сорвала программу
партнеры
Среда 29 августа
Лента новостей
20:26
Сын Шукшиной возмутил мизерными тратами на сына
20:07
С какой красоткой Шепелев провел отдых в Италии
20:02
Бизнес-гороскоп на сентябрь 2018 года
19:43
Умерла космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова
19:41
Глюк’oZа в странной позе возбудила народ
19:35
Пожилой водитель устроил ДТП с тремя машинами
19:27
В Татарстане экипаж ДПС сбил велосипедиста
19:18
В Ростове-на-Дону на детскую площадку рухнуло дерево
18:52
Табаков откровенно о дележке наследства отца-миллионера
18:52
"Съел рак": Скончался балетмейстер Гурченко
18:43
Собянин рассказал о продлении метро до Коммунарки
18:41
Юный водитель без прав опрокинул мопед с пассажирами
18:24
В массовом ДТП под Омском пострадали три человека
18:09
Собянин: Открылся северный вестибюль станции "Верхние Лихоборы"
18:05
Погребняк расстается с привыкшей к роскоши женой
17:59
Почему обращение президента поднимет уровень поддержки власти
17:50
На Мальдивах туристам предлагают уничтожить свой загранпаспорт
17:46
Госдума защитит права работников предпенсионного возраста
17:44
В тюменском отделении "Почты России" произошел пожар
17:24
Жуков скрывает лицо после опасной операции
17:20
Набожные родители втянули Питта в скандал с детским порно
17:20
Ребенок получил смертельную травму во время поездки на болотоходе отца
16:49
Психотерапевт насиловал малолетнего пациента во время "лечения"
16:30
Хоккеист Макаров рассказал о переменах в Кудрявцевой после родов
16:29
Топ-менеджер крупной компании разбился в центре Москвы
16:16
Дочь ведет себя странно после известий о смерти Скрипаля
16:11
Вращающие интимными органами мужики довели Семенович до исступления
16:00
Открылся северный вход станции "Верхние Лихоборы"
15:52
Секретные кадры шоу "Замуж за Бузову" утекли в Сеть
15:48
Вуди Аллен остался без работы после обвинений в домогательствах
15:39
Съевшему суши мужчине отрезали руку
15:21
Подробности страшного ДТП с хоккеистами "Ермака"
15:17
Как молодая любовница приручила Петросяна
15:17
"Не могу отпустить дочь в школу": Первый канал объявил войну Мишулиной
15:11
Володин: Поправки президента сделают законопроект по пенсиям максимально справедливым
14:49
В Башкирии пьяный мужчина утонул в реке
14:47
Путин поддержал предложения "ЕР" по пенсиям
14:47
Ногу известного футболиста обглодали крысы
14:36
Под Москвой произошел крупный пожар
14:31
Зараженный Петренко получил первую группу инвалидности
14:27
Пенсионерка заплатила "экстрасенсам" полмиллиона ради мужа-алкоголика
14:15
В крупном пожаре под Челябинском сгорели два человека
14:07
Решительный Путин восхитил речью о пенсии
13:59
"А чего добился ты?": Собчак жестко ответила дерзкому Лимонову
13:57
Автомобиль без водителя влетел в толпу школьников
13:57
"Заливала во все отверстия": откровенное признание Юлии Пересильд
13:42
Родила: располневшая Фриске ошарашила заявлением
13:42
"ЕР" проконтролирует безопасность детей на дорогах
13:37
Instagram потребовал у пользователей паспорта
13:33
Волкова из сериала "Воронины" рассказала о новой беременности
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Туберкулез и инсульт: 71-летняя Ротару насквозь больна
Отдохнувший на природе Путин восхитил россиян
Бледанс забеременела после опасной процедуры
Сломленная Кудрявцева из последних сил прячет ребенка
"Сожительствует с уголовниками": геи-спонсоры добили Тимура Еремеева
"Речная жаба": Лолита удивила видео в купальнике
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Авг. 29, 2018
просмотры: 123

С какой красоткой Шепелев провел отдых в Италии

567

Гражданский муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев, который после ее смерти от рака воспитывает их общего сына Платона, был замечен на отдыхе в Италии с другой дамой. По данным журналистов, спутницей ведущего стала создательница женского клуба "Креативные завтраки" Екатерина Тулупова. Слухи об их отношениях уже появлялись в информационном пространстве, однако пара не афиширует свои отношения. Dni.Ru предлагают взглянуть на подругу Дмитрия Шепелева, которая отличается не только деловой хваткой, но и выдающимися внешними данными.

поделиться

комментарии

567
567

Шикарная жизнь обладательницы титула "Миссис Россия 2018"

Победительницей престижного конкурса стала Анна Телегина из города Кимры

567
567
567

Опубликованы фото постаревшей Клаудии Шиффер

Знаменитой модели исполнилось 48 лет

567

Как живет повзрослевшая Юля Липницкая

Недавно фигуристке исполнилось 20 лет

567

Что стало с победителями шоу "Голос"

В сентябре на Первом канале стартует седьмой сезон популярного проекта

567

Пышная красотка привела в ужас необъятными ягодицами

Модель из Германии явно налегает на булки

567

Ошарашенную Ардову окружила беснующаяся толпа

Актриса не ожидала такого приема

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Сломленная Кудрявцева из последних сил прячет ребенка

Артистку утомили недоброжелатели

Шоу-бизнес

Дедушка и внучка: престарелого Серова окрутила юная путана

Певец поселил жрицу любви у себя

Политика

Решительный Путин восхитил речью о пенсии
Телеобращение Путина о пенсии
Неадекватный от алкоголя и нервов Порошенко рвет важное соглашение с Россией
Онкобольной Маккейн врезал Трампу из могилы

Шоу-бизнес

Набожные родители втянули Питта в скандал с детским порно
Хоккеист Макаров рассказал о переменах в Кудрявцевой после родов
Вращающие интимными органами мужики довели Семенович до исступления
Секретные кадры шоу "Замуж за Бузову" утекли в Сеть

Проишествия

Автобус всмятку: шокирующие кадры ДТП с российскими туристами в Турции
Скандально известную модель задушили в собственной спальне
Киев нашел способ вызвать "землетрясение" в Кремле
Больная раком невеста умерла на собственной свадьбе

Lifestyle

Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Артемьева раскрыла тайны сериала "Сваты"
В Москве пройдут самые зрелищные соревнования по европейским бальным танцам
Звезда "Убойной силы" в реанимации с кровоизлиянием в мозг
Шоу-бизнес

Родила: располневшая Фриске ошарашила заявлением

Девушка сообщила о появлении на свет малышей
Шоу-бизнес

Зараженный Петренко получил первую группу инвалидности

Актер рисковал жизнью
Шоу-бизнес

"Не могу отпустить дочь в школу": Первый канал объявил войну Мишулиной

Ради рейтингов дочь актера готовы уничтожить
Шоу-бизнес

Глюк’oZа в странной позе возбудила народ

Певица разместила снимок в соцсети

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на сентябрь 2018 года
Краско поставил жирную точку в отношениях с молодой женой
Фриске легла под нож хирурга из-за сестры
Астрологический прогноз с 27 августа по 2 сентября

Фоторепортажи

Мамочка года: родившая певица разделась догола и вызвала возбуждение
Модель с самой большой грудью решила увеличить достоинство
Шикарная жизнь обладательницы титула "Миссис Россия 2018"
29-летняя Полина Диброва с роскошным телом готовится стать бабушкой

Спорт

Ногу известного футболиста обглодали крысы
Большая грудь губит жизнь пловчихи Ефимовой
Черчесов оправдался за "отставку" Акинфеева и Смолова
Сбежавшая фигуристка плюнула в душу Тутберидзе

Регионы

Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
Физики уже в работе: Украина рушит Крымский мост
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru