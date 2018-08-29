С какой красоткой Шепелев провел отдых в Италии

Гражданский муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев, который после ее смерти от рака воспитывает их общего сына Платона, был замечен на отдыхе в Италии с другой дамой. По данным журналистов, спутницей ведущего стала создательница женского клуба "Креативные завтраки" Екатерина Тулупова. Слухи об их отношениях уже появлялись в информационном пространстве, однако пара не афиширует свои отношения. Dni.Ru предлагают взглянуть на подругу Дмитрия Шепелева, которая отличается не только деловой хваткой, но и выдающимися внешними данными.
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