"Весь в маму": Шепелев наконец показал лицо сына от Жанны Фриске

После смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев не показывал лицо сына Платона целых шесть лет. На днях телеведущий наконец-то выложил фотографии сына в Сеть.

После смерти популярной певицы Жанны Фриске прошло уже шесть лет. К сожалению, солистка группы "Блестящие" не застала, как растёт её любимый сын Платон. Зато бывший муж исполнительницы всё никак не нарадуется своему сыну. Мальчик растёт талантливым, красивым и умным.

Всё это время отец не выкладывал фотографии Платона в свои социальные сети. Он категорически отрицал, что это связано с тем, что он боится сглаза.

Белорусский телеведущий заявляет, что его решение обусловлено тем, что в силу возраста мальчик не мог дать свое согласие на публикацию снимков с ним. А теперь подросший ребенок может высказывать свою точку зрения по этому поводу.

Видимо, мальчик оказался не против, чтобы показать свое лицо поклонникам знаменитых родителей. Любящий отец выложил сразу несколько постов, где хорошо видно Платона.

Поклонники были поражены сходством мальчика с мамой.

"Копия мама", "Какой хорошенький. На маму похож", "Мамин и папин", "Привет, Платон. Ты взял всю красоту своих родителей" – оставили трогательные комментарии фанаты.

Многие обрадовались, что Дмитрий Шепелев больше не будет скрывать своего наследника и уже ждут новых фотографий.

"Спасибо, что сейчас решились на этот шаг" – написала одна из подписчиц.

Напомним, что в 2015 году после продолжительной болезни Жанна Фриске скончалась. Дмитрий остался один с маленьким сыном на руках.