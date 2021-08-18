В семье Шепелева произошли внезапные перемены

Блог Дмитрия Шепелева в какой-то момент стал практически полностью посвящен теме детей. Поклонники нисколько не жалеют об этом, они восторженно изучают каждый пост папы двоих детей.

На этот раз ведущий затронул тему совместного отдыха с детьми. Он рассказал, что в этом году они с супругой отказались от нянь и всех помощник и отправились на море с наследниками. "Не пожалели", – признался он. Шоумен отметил, что изначально они с возлюбленной боялись, что просто не найдут времени на себя. Так и случилось, но они остались довольны.

Дмитрий Шепелев сообщил, что время, проведенное "без посредников", крайне сближает. Он осознает, что никто не даст наследникам то, что может он сам. Также они с супругой занялись вопросом зависимости старших детей от гаджетов. Родители проанализировали ситуацию и нашли способ расставить границы дозволенного.

Публику особенно впечатлило заявление ведущего о том, что Платон и его сводная сестра "приняли" своего младшего брата и начали заботиться о нем. Многие пользователи посчитали не совсем корректным подобное отношение к детям и даже осудили Дмитрия за то, что он якобы не совсем правильно воспитывает их.

Поклонники же, в очередной раз, восхитились тем, каким хорошим и внимательным отцом смог стать Дмитрий Шепелев. "Какие у Вас посты суперские! С открытым ртом читаю", "Вы – замечательная семья", "Я просто в восторге! Вы такой крутой", "Самый лучший отец в мире", "Читать Ваши тексты – удовольствие, смотреть фото – наслаждение!", "Спасибо, что Вы такой! Просто восторг", – комментировали подписчики.

