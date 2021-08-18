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Шоу-бизнес
В семье Шепелева произошли внезапные перемены

В семье Шепелева произошли внезапные перемены

Блог Дмитрия Шепелева в какой-то момент стал практически полностью посвящен теме детей. Поклонники нисколько не жалеют об этом, они восторженно изучают каждый пост папы двоих детей.
прочитано 493 раза

На этот раз ведущий затронул тему совместного отдыха с детьми. Он рассказал, что в этом году они с супругой отказались от нянь и всех помощник и отправились на море с наследниками. "Не пожалели", – признался он. Шоумен отметил, что изначально они с возлюбленной боялись, что просто не найдут времени на себя. Так и случилось, но они остались довольны.

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Дмитрий Шепелев сообщил, что время, проведенное "без посредников", крайне сближает. Он осознает, что никто не даст наследникам то, что может он сам. Также они с супругой занялись вопросом зависимости старших детей от гаджетов. Родители проанализировали ситуацию и нашли способ расставить границы дозволенного.

Публику особенно впечатлило заявление ведущего о том, что Платон и его сводная сестра "приняли" своего младшего брата и начали заботиться о нем. Многие пользователи посчитали не совсем корректным подобное отношение к детям и даже осудили Дмитрия за то, что он якобы не совсем правильно воспитывает их.

Поклонники же, в очередной раз, восхитились тем, каким хорошим и внимательным отцом смог стать Дмитрий Шепелев. "Какие у Вас посты суперские! С открытым ртом читаю", "Вы – замечательная семья", "Я просто в восторге! Вы такой крутой", "Самый лучший отец в мире", "Читать Ваши тексты – удовольствие, смотреть фото – наслаждение!", "Спасибо, что Вы такой! Просто восторг", – комментировали подписчики.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 августа 2021, 15:57 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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