"Выпустить пар": сын Шепелева и Фриске разгромил битой целую комнату

Дмитрий Шепелев давно славится необычными методами воспитания сына Платона. На этот раз телеведущий шокировал подписчиков.

Сегодня телеведущий Дмитрий Шепелев выложил в свой аккаунт в "Инстаграме" необычное видео, которое удивило многих подписчиков. На кадрах сын Шепелева и Жанны Фриске рушит комнату.

Мальчику дали в руки бейсбольную биту и он начал крушить все на своем пути: мебель, посуду и т.д. Платон как будто пытается выпустить пар от накопившихся эмоций.

Как выяснилось позже, у мальчика нет никаких психологических проблем. Разгромить комнату ему разрешил сам отец, тем более, что это не его личные апартаменты, а специальная локация, где можно взять в руки любой инструмент и разнести все, что видишь вокруг.

"Отличное место, чтобы выпустить пар" – подписал ведущий.

Правда за такое удовольствие пришлось отдать немало денег. За разгром в комнате Шепелев заплатил больше 10000 рублей.

Напомним, что на протяжении 8 лет отец двоих детей скрывал лицо старшего ребенка и наотрез отказывался показывать, как выглядит наследник. Он объяснял это тем, что из-за возраста Платон пока не может дать согласие на публикацию его личных фотографий.

Сейчас он уже подрос и не против, чтобы поклонники папы знали, как он выглядит.

"Больше не скрывает его, пусть будет счастлив", – обрадовался один из фолловеров.

Платон растет творческим, умным и красивым ребенком.