"Выпустить пар": сын Шепелева и Фриске разгромил битой целую комнату

Сегодня телеведущий Дмитрий Шепелев выложил в свой аккаунт в "Инстаграме" необычное видео, которое удивило многих подписчиков. На кадрах сын Шепелева и Жанны Фриске рушит комнату.
Мальчику дали в руки бейсбольную биту и он начал крушить все на своем пути: мебель, посуду и т.д. Платон как будто пытается выпустить пар от накопившихся эмоций.
Как выяснилось позже, у мальчика нет никаких психологических проблем. Разгромить комнату ему разрешил сам отец, тем более, что это не его личные апартаменты, а специальная локация, где можно взять в руки любой инструмент и разнести все, что видишь вокруг.
"Отличное место, чтобы выпустить пар" – подписал ведущий.
Правда за такое удовольствие пришлось отдать немало денег. За разгром в комнате Шепелев заплатил больше 10000 рублей.
Напомним, что на протяжении 8 лет отец двоих детей скрывал лицо старшего ребенка и наотрез отказывался показывать, как выглядит наследник. Он объяснял это тем, что из-за возраста Платон пока не может дать согласие на публикацию его личных фотографий.
Сейчас он уже подрос и не против, чтобы поклонники папы знали, как он выглядит.
"Больше не скрывает его, пусть будет счастлив", – обрадовался один из фолловеров.
Платон растет творческим, умным и красивым ребенком.
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