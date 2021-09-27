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Шоу-бизнес
"У нее были свои люди": Соседов сдал Пугачеву с потрохами

"У нее были свои люди": Соседов сдал Пугачеву с потрохами

Музыкальный критик Сергей Соседов отреагировал на недавние нападки бывшей солистки группы "Мираж" Натальи Гулькиной в адрес Аллы Пугачевой.
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Певица ранее заявила о роковой роли Примадонны в незавидной судьбе некоторых полузабытых артистов. Гулькина отметила, что звезда долгие годы была "серым кардиналом" и могла обрубить даже самую многообещающую карьеру.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

По мнению исполнительницы, Алле Пугачевой достаточно было совершить лишь один звонок, чтобы прервать блестящее будущее неугодного исполнителя. За певицу вступился Сергей Соседов. Он скептически отнесся к смелому заявлению Натальи Гулькиной.

Журналист признал, что власть и связи у Аллы Пугачевой действительно были и есть. Он не видит в этом ничего странного и предосудительного. По мнению критика, почти у каждой знаменитости есть много полезных знакомых, к которым можно обратиться в той или иной ситуации.

Говоря о "запрещенных приемах", в которых обвинили Аллу Пугачеву, Сергей Соседов отметил, что она могла только просить своих знакомых, которые работают на радио и телевидении, чтобы того или иного артиста не показывали, но не требовать. "У нее были свои люди", – добавил он.

Также журналист рассказал, что Алла Пугачева помогала многим талантливым певцам. В пример он привел Ольгу Арефьеву. В свое время Примадонна пригласила исполнительницу в свои "Рождественские встречи".

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 сентября 2021, 21:26 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость857603
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Вот правду то открыл- а то никто не знал про Прибабку- хочу запрещаю- ради Сереженьки Челобанова- хочу- разрешаю - ради доченьки и муженька-голубя, а потом и второго голубя- насмешили новостью
Гость7409823
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сосёдов продолжает прилежно <цензура> к---р приманды
Гость864273
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И где эта Арефьева?
1

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