"Я ничего не теряю": Гулькина пообещала собрать новую порцию компромата на Пугачеву

Алла Пугачева стала участницей конфликта. Примадонна даже написала пост в "Инстаграме".

Недавно певица Наталья Гулькина дала интервью, в котором обвинила Аллу Пугачеву в том, что та держит весь российский шоу-бизнес в своих руках. Она уверенна, что одним лишь телефонным звонком Примадонна может перекрыть кислород любому артисту.

Она также заявила, что все ее коллеги знают, что происходит за кулисами и камерами, но говорить об этом боятся, так как это ставит под угозу их карьеры. Но многие из них позвонили ей и лично поблагодарили за правду.

"Чтобы я кому-то перекрывала кислород? Я была известная и любимая всеми певица! Нет, это смешно", – ответила своему оппоненту Пугачева.

Также жена Максима Галкина ответила Наталье в своем аккаунте в "Инстаграме". Она написала, что давно не верит злым слухам и просит и остальных не обращать на них внимание.

Блондинка не остановилась. Сначала она решила, что, если бы вся эта ситуация не была бы правдой, звезда эстрады точно не стала бы писать об этом пост в социальных сетях. Затем она повернула ход конфликта, объявив, что продолжит собирать компромат.

"Я все время стараюсь своими силами двигаться. Как могу, так и держусь на плаву. Ну что ж, закроют — значит закроют. Меня не было на центральных каналах и больших концертах, я ничего не теряю абсолютно. Буду собирать факты, уже у меня есть подтвержденные", – подытожила звезда группы "Мираж".