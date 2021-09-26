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Шоу-бизнес
"Я ничего не теряю": Гулькина пообещала собрать новую порцию компромата на Пугачеву

"Я ничего не теряю": Гулькина пообещала собрать новую порцию компромата на Пугачеву

Алла Пугачева стала участницей конфликта. Примадонна даже написала пост в "Инстаграме".
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Недавно певица Наталья Гулькина дала интервью, в котором обвинила Аллу Пугачеву в том, что та держит весь российский шоу-бизнес в своих руках. Она уверенна, что одним лишь телефонным звонком Примадонна может перекрыть кислород любому артисту.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Она также заявила, что все ее коллеги знают, что происходит за кулисами и камерами, но говорить об этом боятся, так как это ставит под угозу их карьеры. Но многие из них позвонили ей и лично поблагодарили за правду.

"Чтобы я кому-то перекрывала кислород? Я была известная и любимая всеми певица! Нет, это смешно", – ответила своему оппоненту Пугачева.

Также жена Максима Галкина ответила Наталье в своем аккаунте в "Инстаграме". Она написала, что давно не верит злым слухам и просит и остальных не обращать на них внимание.

Блондинка не остановилась. Сначала она решила, что, если бы вся эта ситуация не была бы правдой, звезда эстрады точно не стала бы писать об этом пост в социальных сетях. Затем она повернула ход конфликта, объявив, что продолжит собирать компромат.

"Я все время стараюсь своими силами двигаться. Как могу, так и держусь на плаву. Ну что ж, закроют — значит закроют. Меня не было на центральных каналах и больших концертах, я ничего не теряю абсолютно. Буду собирать факты, уже у меня есть подтвержденные", – подытожила звезда группы "Мираж".

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Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
26 сентября 2021, 11:13 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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Провернувшая авантюру Пугачева нажила врагов на съемках фильма "Женщина, которая поет"

комментарии

Ответить:

Гость857433
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Да хрен с ней с этой старухой Пугачихой.Была популярна? Так перечислите мужиков,с которыми была.Популярные,песни пела ,написанные ими и исполняла в паре известных мужиков.Вот и вся ее легендарность.Не верю,что сегодня она так влиятельна.Разве что только за большую плату что-то может.Дряхлая,еле передвигается...Пусть доживает свой век и не засоряйте статейками СМИ о ней.
Гость859405
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оспадя, одно слово - гулькина! никто и ничто в кубе, а туда же воняет как отхожее место в деревне
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