В могилу Табакова воткнули три столба и крест

Памятник народному артисту СССР Олегу Табакову открыли на Новодевичьем кладбище в Москве. Почтить его память приехали друзья, коллеги и поклонники.



Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. Он тяжело болел и ушел в одной из палат столичной больницы. Несмотря на состояние артиста, событие стало настоящим ударом для всей страны. После похорон легенды советского кино многих ждало настоящие разочарование. Вместо роскошного памятника на могиле установили лишь деревянный крест.

Три года поклонники Олега Табакова не оставляли в покое его вдову, Марину Зудину. Они постоянно интересовались, когда на могиле артиста будет установлен грандиозный монумент. Момент долго оттягивался, а объяснялся такой ход событий тем, что пандемия не позволила вовремя доставить необходимый вид мрамора, несмотря на то, что скульптора нашли достаточно быстро.

Сегодня все свершилось. Марина Зудина рассказала о событии в своем личном блоге, отметив, что хотела, чтобы поклонники узнали обо всем первыми. Она сообщила, что сегодня никто не плачет, только радуются и аплодируют в память о великом человеке и артисте.

"Я ни у кого не просила денег", – заявила внезапно вдова Олега Табакова. Она подчеркнула, что некоторые близкие все-таки сделали свой вклад в монумент, но это была исключительно их инициатива. Она поблагодарила художника, скульптора, а также организаторов открытия. Сам памятник уже вызвал ожесточенные споры в Сети.

Монумент изготовили из редкого зеленого мрамора и стеклянных элементов. Он представляет собой три вертикальных столба, которые соединяет между собой крест. На плите можно заметить гравировку. Некоторые поклонники отметили, что для артиста такого уровня якобы можно было бы создать более интересный памятник, другие же просто оказались удовлетворены тем фактом, что могилу больше не венчает деревянный крест.