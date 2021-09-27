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Шоу-бизнес
В могилу Табакова воткнули три столба и крест

В могилу Табакова воткнули три столба и крест

Памятник народному артисту СССР Олегу Табакову открыли на Новодевичьем кладбище в Москве. Почтить его память приехали друзья, коллеги и поклонники.
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Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. Он тяжело болел и ушел в одной из палат столичной больницы. Несмотря на состояние артиста, событие стало настоящим ударом для всей страны. После похорон легенды советского кино многих ждало настоящие разочарование. Вместо роскошного памятника на могиле установили лишь деревянный крест.

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

Три года поклонники Олега Табакова не оставляли в покое его вдову, Марину Зудину. Они постоянно интересовались, когда на могиле артиста будет установлен грандиозный монумент. Момент долго оттягивался, а объяснялся такой ход событий тем, что пандемия не позволила вовремя доставить необходимый вид мрамора, несмотря на то, что скульптора нашли достаточно быстро.

Сегодня все свершилось. Марина Зудина рассказала о событии в своем личном блоге, отметив, что хотела, чтобы поклонники узнали обо всем первыми. Она сообщила, что сегодня никто не плачет, только радуются и аплодируют в память о великом человеке и артисте.

"Я ни у кого не просила денег", – заявила внезапно вдова Олега Табакова. Она подчеркнула, что некоторые близкие все-таки сделали свой вклад в монумент, но это была исключительно их инициатива. Она поблагодарила художника, скульптора, а также организаторов открытия. Сам памятник уже вызвал ожесточенные споры в Сети.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Монумент изготовили из редкого зеленого мрамора и стеклянных элементов. Он представляет собой три вертикальных столба, которые соединяет между собой крест. На плите можно заметить гравировку. Некоторые поклонники отметили, что для артиста такого уровня якобы можно было бы создать более интересный памятник, другие же просто оказались удовлетворены тем фактом, что могилу больше не венчает деревянный крест.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 сентября 2021, 16:22 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнился Олег Табаков

комментарии

Ответить:

Гость866569
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Цвет гранита очень даже интересный. Крест тоже в тему. Но вот то, что на памятнике нет образа Великого Актера ( барельеф, фотография или еще там как-нибудь) - это плохо. Годы идут, лицо (образ) стирается в памяти.
гость правдин
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иногда лучше пусть будет на могиле деревянный крест,чем что-то не понятное,и ни с чем не ассоциирующееся....
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