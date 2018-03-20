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Среда 19 августа

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Марина Вячеславовна Зудина

актриса
Марина Вячеславовна Зудина

В 1981 году, в возрасте шестнадцати лет, не сдав к тому времени еще ни одного выпускного экзамена в средней школе (окончила ее чуть позже), пришла в ГИТИС на конкурс к Олегу Табакову. Марина попала уже не на основные туры прослушивания, а — в добор, сразу прошла собеседование, получила две пятерки и поступила.

В 1986 году Зудина окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского — ГИТИС (актерский курс Олега Табакова и Авангарда Леонтьева) и была принята в труппу Московского театра-студии под руководством Табакова. Марина сыграла множество ролей в театре и участвовала в более 30 кинокартинах.

Видео

Зудина в траурном виде не смогла сдержать эмоции у гроба Табакова

Зудина в траурном виде не смогла сдержать эмоции у гроба Табакова
Марина Зудина пришла на Новодевичье кладбище, чтобы почтить память своего покойного мужа, Олега Табакова. 12 стал для нее особенно тяжелым, ведь 7 лет назад мир потерял великого артиста и режиссера.

Зудина решила скрыть от публики крайне любопытный факт о своей 18-летней дочери

Зудина решила скрыть от публики крайне любопытный факт о своей 18-летней дочери
На прошедших выходных актриса Марина Зудина появилась на премьере клипа Филиппа Киркорова "Черная пантера" в компании своих детей – Маши и Павла, а также невестки. Все они были одеты в черное в соответствии с дресс-кодом мероприятия. Зудина, известная своим вниманием к внешности, не раз становилась объектом обсуждений в социальных сетях.

На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище

На 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище
Кончина Олега Табакова стала для его супруги сильным ударом. Они были счастливы в браке почти 23 года. Они познакомились когда ей было всего 16 лет.

Убитая горем Зудина отправила послание Табакову у гроба Мирошниченко

Убитая горем Зудина отправила послание Табакову у гроба Мирошниченко
Марина Зудина простилась с Ириной Мирошниченко. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко ушла из жизни в реанимации одной их столичных клиник, не приходят в сознание.

Психолог объяснила проблемы Зудиной с созависимыми отношениями: Потеряла индивидуальность

Психолог объяснила проблемы Зудиной с созависимыми отношениями: Потеряла индивидуальность
Женщина долгие годы находилась в созависимых отношениях. Психолог Любовь Розенберг объясняет, что созависимые отношения могут быть разрушительными для личности.

"Какие чудесные!": Зудина показала архивный снимок с Табаковым

"Какие чудесные!": Зудина показала архивный снимок с Табаковым
Родственники и поклонники не забывают про Олега Табакова после смерти. Знаменитый актер скончался еще в 2018 году.

"Глаза Олега Павловича": Зудина вышла в свет с красавицей дочерью

"Глаза Олега Павловича": Зудина вышла в свет с красавицей дочерью
Вдова Олега Табакова Марина Зудина появилась на мероприятии в компании 17-летней дочери. Фестиваль искусств "Черешневый лес" проходит в столице России уже в 23-й раз и традиционно собирает вокруг себя все сливки общества.

Король Киркоров и его свита: Светлые головы российского шоу-бизнеса

Король Киркоров и его свита: Светлые головы российского шоу-бизнеса
Это чудо: белокурые ангелы шоу-бизнеса под предводительством Филиппа Киркорова. Умение посмеяться над собой – невероятно важный талант, который присущ лишь немногому количеству людей.

57-летняя Зудина на радостях не застегивает одежду

57-летняя Зудина на радостях не застегивает одежду
Марина Зудина добилась своего вопреки возрасту. Звезда сериала "Содержанки" гордится собой как состоявшейся и преуспевающей актрисой.

"Не соображала, что делаю": большое горе выбило Зудину из колеи

"Не соображала, что делаю": большое горе выбило Зудину из колеи
Марина Зудина вспомнила о тяжелом периоде жизни. Съемки в проекте "Содержанки" дались ей с большим трудом. Олег Табаков ушел из жизни в 2018 году.

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