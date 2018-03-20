Марина Вячеславовна Зудина актриса

В 1981 году, в возрасте шестнадцати лет, не сдав к тому времени еще ни одного выпускного экзамена в средней школе (окончила ее чуть позже), пришла в ГИТИС на конкурс к Олегу Табакову. Марина попала уже не на основные туры прослушивания, а — в добор, сразу прошла собеседование, получила две пятерки и поступила.

В 1986 году Зудина окончила Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского — ГИТИС (актерский курс Олега Табакова и Авангарда Леонтьева) и была принята в труппу Московского театра-студии под руководством Табакова. Марина сыграла множество ролей в театре и участвовала в более 30 кинокартинах.