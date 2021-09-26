Зудину застали в объятиях разведенного актера

Актриса приняла участие в фестивале "Кинотавр". С Мишуковым они познакомились на съемках сериала "Содержанки". Теперь парочка часто видят вместе.
56-летнаяя Марина Зудина разместила в своем микроблоге снимки с 52-летним разведенным коллегой. Звезда не скрывала, что ей приятно общество Владимира. На фото знаменитость просто светится от радости, когда артист ее обнимает.
Судя по описанию к снимкам, у всех присутствующих настроение было отличным. Марина Зудина выразила благодарность коллегам и друзьям за энергию и интересное общение.
Напомним, Олег Табаков умер три с половиной года назад. Жена очень тяжело перенесла его кончину. Влюбленные начали встречаться еще в 1985 году, когда Марина Зудина была студенткой ГИТИСа. Только недавно артистка начала выходить в свет. При этом она признавалась, что по сей день не может забыть любимого супруга.
Напомним, ранее вдова Табакова жаловалась на то, что после смерти своего знаменитого мужа столкнулась с не самым лучшим отношением коллег по сцене. На днях же в СМИ появилась новость о триумфальном возвращении Марины Зудиной на театральные подмостки: в скором времени звезда должна сыграть одну из главных ролей в постановке Константина Богомолова на сцене Театра Наций.
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