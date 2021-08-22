"Могу побыть безработным": жизнь сына Табакова пошла прахом

Антон Табаков живет в Париже со своей четвертой женой. Там же он занимался недвижимостью на трех разных проектах. В Сети появилась информация, что все бизнесы предпринимателя обанкротились, последние годы они работали в минус. Предполагается, что виной всему стала пандемия. Всего у Антона Табакова было 14 компаний, которые в итоге превратились в три, но и те, к сожалению, оказались в минусе. На днях наследник народного артиста, ко всему прочему, проиграл суд арендодателю одного из своих помещений и теперь обязан выплатить неустойку.
Карьера мужчины началась с кино, однако по стопам знаменитого отца он не пошел. Известно, что Антон Олегович занимался ресторанным бизнесом с 80-х, дела шли хорошо, он даже финансировал театральные проекты. Однако в 2018 году он продал рестораны и уехал в Париж к жене и детям.
"Мой трудовой стаж начался в шесть лет: я впервые снялся в кино и получил гонорар. Это было более полувека назад! Могу я позволить себе наконец побыть безработным? " — не теряет оптимизма Антон Табаков.
Другие наследники Олега Павловича, в частности, двое детей от Марины Зудиной, появляются на публике чаще. Так, его сын Павел воспитывает годовалую дочь, которая часто становится объектом интереса поклонников и прессы.
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