"Начались неприятности": отчаявшийся Киркоров поехал изгонять из себя бесов

Певец поделился мистической историей. Оказывается, после роли черта в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки" 20 лет назад у него все пошло наперекосяк. Кстати, за эту роль Филипп Киркоров удостоился двух премий на "Кинотавре".
Эту работу король российской эстрады вспоминать не любит. Артиста после той роли "понесло". Певец зазвездился и начал делать скандальные выходки, за которые ему долгое время было стыдно. Исполнителя настолько занесло от собственной популярности, что от него ушла жена – Алла Пугачева.
Кроме того, у Филиппа Киркорова начались проблемы со здоровьем. Он подхватил ветрянку. Несмотря на то, что певец не особо верит в мистику, но однажды, отчаявшись, он поехал в Тибет изгонять из себя бесов. Побывала знаменитость и в психиатрической клинике Израиля. Придя в себя, Филипп Киркоров решил больше не связываться со всякой нечистью. По словам певца, он навсегда завязал с "чернухой" в кино.
Напомним, Филипп Киркоров и Примадонна прожили в браке 11 лет. После развода они смогли остаться в теплых отношениях. Однако в какой-то момент поклонники заметили, что музыканты перестали общаться и вместе появляться на светских мероприятиях.
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