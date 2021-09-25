"Знаю с рождения": Киркоров нежно обратился к наследникам Пугачевой после ссоры

Филипп Киркоров – четвертый муж Аллы Пугачевой. Они были в браке целых 11 лет. После развода они смогли остаться в теплых отношениях. Артисты всегда поддерживали друг друга.
В какой-то момент подписчики заметили, что музыканты перестали общаться и вместе появляться на светских мероприятиях. Многие сразу решили, что певцы поссорились и больше не хотят иметь друг с другом ничего общего.
Несмотря на разногласия, дети Пугачевой и дети Киркорова в этом участвовать не стали. Ребята все так же продолжают ходить друг к другу на дни рождения и дарить подарки.
Напомним, что в семье Пугачевой и Галкина восемь лет назад родились двойняшки Лиза и Гарри, а Киркоров воспитывает 9-летних Аллу-Викторию и Мартина-Кристина.
"Поздравляю Лизу и Гарри с днем рождения и посылаю всю мою любовь замечательным деткам, которых знаю с самого рождения!", – написал у себя в социальных сетях Филипп Киркоров.
Напомним, что праздник знаменитым детям организовало event-агенство Киркорова " Phillparty". На данным момент это уже не его компания. Возможно, именно поэтому Примадонна и юморист не стали отказываться от услуг именно этого агенства.
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