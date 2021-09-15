Удовлетворенного Киркорова сняли в обнимку со знойным грузином

Предприимчивый Филипп Киркоров вновь задумал что-то интересное.

Король российской поп-музыки известен своими феерическими проектами, а также любовью к красивым и талантливым людям. В этот раз артисту, кажется, удалось совместить оба пристрастия и получить что-то необычное. Впрочем, о результате судить пока рано.

Дело в том, что накануне Филипп Киркоров поделился в своем микроблоге серией снимков, на которых он запечатлен в компании молодого грузинского артиста и фотографа. На фото довольный певец покровительственно обнимает за шею знойного грузина, облаченного в светлый элегантный костюм на голое тело. Видно, что спутник Киркорова так и светится от счастья.

Филипп Бедросович рассказал поклонникам, что его грузинские выходные продолжаются в новом арт-проекте. Артист намекнул на то, что вместе со своим молодым спутником он уже творит что-то особенное. Судя по всему, сам Киркоров очень удовлетворен всем происходящим, однако с поклонниками он поделится результатом этого творчества лишь через месяц.

Подписчики Киркорова стали строить догадки о том, что же задумал артист. Многие предположили, что это будет какая-то креативная фотосессия. Что бы это ни было, люди уверены, что результат будет ошеломительным, как всегда у поп-короля.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Филипп Киркоров лишился своего прибыльного бизнеса.