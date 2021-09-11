"Хочу вас запрограммировать": Киркоров обратился к народу

Филипп Киркорова всегда делится с поклонниками каждым своим шагом. На этот раз музыкант рассказал, как снимал новый клип.

Филипп Киркоров не устает радовать поклонников своего творчества новыми треками и клипами. Он выкладывает новые работы с завидной регулярностью. На этот раз певец рассказал, как снимал свой новый клип.

Оказалось, что видео под песню "По камням по острым" планировалось снимать в Италии. Из-за пандемии съемки пришлось перенести в другое место. Король эстрады не стал долго думать и вместе с командой создал огромные красивые декорации в итальянском стиле.

В свой аккаунт в "Инстаграме" музыкант выложил сразу десять фотографий на фоне декораций. Если не читать запись под постом, то можно подумать, что звезда, правда, находится где-то за границей.

"Своим новым видео "ПоКамнямПоОстрым" я хочу вас запрограммировать на позитивные события!" – написал Киркоров.

Также исполнитель подтвердил слухи о том, что его и всю его команду не пустили в Италию. Им пришлось выкручиваться из ситуации, но профессионалы быстро нашли выход. Клип был снят в России, но на видео этого совершенно не будет видно.

Пост, как и всегда набрал огромное количество лайков и позитивных комментариев. Фанаты поддерживают любимого артиста и с нетерпением ждут новый клип.