Мартиросян вылил ушат помоев на униженную Собчак

На Ксению Собчак вышла новая пародия, которая выставила ее в ужасном образе.

Ксения Собчак за годы карьеры на телевидении создала себе амплуа дерзкой и беспринципной журналистки, которая не брезгует брать интервью у самых скандальных и опасных люде на планете.

Собчак известна своим острым языком и никогда не дает спуску своим спикерам. За это она часто и получает негатив в свой адрес.

В новом шоу "Игра" на ТНТ показали омерзительную пародию на российскую ведущую Ксению Собчак. Известную журналистку назвали главным неприятным интервьюером, а также показали все ее негативные стороны, включая дефекты речи и манеру говорить.

На сцене предстали Ольга Картункова и Екатерина Моргунова, которые припомнили Собчак в ходе выступления скопинского маньяка и бывшую солистку t.A.T.u Юлию Волкову, у которых она брала интервью. "Из какого дерьма вы к нам приехали?" – задает ведущая вопрос в пародийном скетче.

После этого комик Гарик Мартиросян, который сидел в кресле жюри, взорвался от смеха, вылив своей реакцией ушат помоев на российскую ведущую.

В комедийном скетче участницы "Сборной России" из шоу "Игра" обсудили жизнь за МКАДом и выпуски "Осторожно: Собчак". В шоу участвуют 85 комиков, которые делятся на молодую и старую гвардии. Победитель проекта получит 30 миллионов рублей.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что певица Слава назвала Ксению Собчак и Тимати назвали антисексуальными фигурами в российском шоу-бизнесе.