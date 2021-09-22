Оплеванная Собчак огрызнулась певице Славе

Ксения Собчак ответила на оскорбление артистки. Ведущая отплатила звезде той же монетой.

Журналистка известна своим острым языком и никогда не спускает обидчикам с рук нападки в свой адрес. Не стала исключением и певица Слава, ранее назвавшая Ксению Собчак и рэпера Тимати главными антисексуальными персонажами России.

Такое публичное унижение больно ударило по самолюбию теледивы. Она в свою очередь усомнилась в привлекательности певицы Славы. Звездная блондинка отметила, что на месте исполнительницы вообще не поднимала бы тему сексуальности.

Ксения Собчак также заявила, что считает, что они с музыкантом с годами только хорошеют. К слову, внешность телеведущей давно является предметом для злых шуток. Злопыхатели критикуют ее крупные черты лица. Сама знаменитость не скрывает, что знает о своих минусах и старается их скрывать.

При этом Ксения Собчак говорила, что совсем не обижается на нападки хейтеров. Она не раз отмечала, что уверена в себе.

Как писали "Дни.ру", ранее певица Слава разнесла и Айзу Долматову за то, что та обнародовала свой интимный снимок. Артистка убеждена, что подобные поступки звезды совершают ради пиара.

