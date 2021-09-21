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Шоу-бизнес
"Это жутко бесит": певица Слава дала оплеуху оголившей "вареник" Долматовой

"Это жутко бесит": певица Слава дала оплеуху оголившей "вареник" Долматовой

Певица Слава резко раскритиковала Айзу Долматову за публикацию интимных фото.
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Исполнительница уверена, что теледива осознанно решила обнародовать свои откровенные снимки ради пиара. Сама же певица Слава призналась, что никогда не публиковала в соцсетях интимные кадры ради привлечения внимания публики.

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Слава (певица) певица

Также звезда добавила, что если бы кто-то из знакомых обнародовал ее слишком личные фото, то она бы перестала общаться с этим человеком. Относительно Айзы Долматовой она заявила, что такое поведение ее "жутко бесит". А интимную часть тела, выставленную напоказ ведущей, она окрестила "куском вареника".

Отметим, что певица Слава и вправду редко делится секретами личной жизни. Даже фото знаменитости с избранником Анатолием Данилицким после двух десятков лет отношений разыскать сложно, передает 5-tv.ru.

Певица Слава убеждена, что талантливый человек должен привлекать к себе внимание другими способами. Например, своим творчеством.

Напомним, исполнительница также дала словесную оплеуху и Ксении Собчак. Она заявила, что телеведущая и рэпер Тимати – самые антисексуальные персоны России. Отметим, что в нулевых ходили слухи, что у знаменитостей был роман.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 сентября 2021, 16:53 Источник: YouTube-шоу "Текила Boom" ✓ Надежный источник
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