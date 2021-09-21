"Это жутко бесит": певица Слава дала оплеуху оголившей "вареник" Долматовой

Исполнительница уверена, что теледива осознанно решила обнародовать свои откровенные снимки ради пиара. Сама же певица Слава призналась, что никогда не публиковала в соцсетях интимные кадры ради привлечения внимания публики.
Также звезда добавила, что если бы кто-то из знакомых обнародовал ее слишком личные фото, то она бы перестала общаться с этим человеком. Относительно Айзы Долматовой она заявила, что такое поведение ее "жутко бесит". А интимную часть тела, выставленную напоказ ведущей, она окрестила "куском вареника".
Отметим, что певица Слава и вправду редко делится секретами личной жизни. Даже фото знаменитости с избранником Анатолием Данилицким после двух десятков лет отношений разыскать сложно, передает 5-tv.ru.
Певица Слава убеждена, что талантливый человек должен привлекать к себе внимание другими способами. Например, своим творчеством.
Напомним, исполнительница также дала словесную оплеуху и Ксении Собчак. Она заявила, что телеведущая и рэпер Тимати – самые антисексуальные персоны России. Отметим, что в нулевых ходили слухи, что у знаменитостей был роман.
Популярные темы форума
Муж сказал, что я истеричка
Что вы думаете о тиктоке?
Можно ли вернуться к бывшему мужу?
Что делать если парень не дает проходу
Что происходит в России?
Абдоминопластика после родов