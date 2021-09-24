"Мы нищие!": Королева с мужем остались без денег и жилья

По словам композитора, его друзей обманул мошенник. В те годы музыкант жил со своей возлюбленной, собирая деньги на квартиру. Николаев накопил необходимую сумму р собрался обменять ее на валюту.
Дело в том, что тогда обменников в нашей стране не было, и подобные финансовые операции преследовались законом. Собранные деньги лежали у него в коробках под кроватью. Игорь Крутой вспомнил, что тогда к другу и Наташе Королевой приехал человек, готовый сделать обмен.
Мужчина сразу их обаял, но вскоре выяснилось, что их жестоко обманули. В пачках с валютой сверху была стодолларовая купюра и снизу. А посередине все по доллару. Обнаружив этого, певица буквально завопила: "Мы нищие!". От леденящего крика у Николаева и Крутого кровь застыла в жилах.
Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева были парой с 1992 по 2001 год. Однако любовные отношения не принесли им общих детей.
Певица много лет замужем за Сергеем Глушко (Тарзаном). У звездной пары есть 19-летний сын Архип. Не так давно молодой человек женился на девушке по имени Мелисса. Как писали "Дни.ру", ранее россияне резко раскритиковали имидж парня, отрастившего волосы.
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