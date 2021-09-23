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Шоу-бизнес
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли

"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли

19-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко сменил имидж. Юноша поразил дамской прической.
прочитано 477 раз

В семье Наташи Королевой творятся странные вещи. Шокирующие новости о жизни певицы льются одна за другой — то измены, то развод, то выкидыш, то отданная геям яйцеклетка. На фоне всего этого преображение 19-летнего сына звезды кажется следствием безумия. Архип Глушко предстал перед камерой в женственном образе, заставив россиян вскипеть от негодования. Юношу смачно выпороли ругательствами и окрестили бабой.

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Наташа Королева показала в инстаграм-аккаунте обложку журнала, для которой она снялась вместе с сыном. Архип выбрал неоднозначный наряд для фотосессии, будто специально захотел спровоцировать публику. К классическому брючному костюму он надел яркий цветастый галстук, а рубашку даже не заправил в брюки. Но изюминкой имиджа стали удлиненная пышная прическа юноши и смешные усики.

Еще недавно наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко красил ногти фиолетовым лаком. Маникюр наделал много шума, поэтому юноша был вынужден избавиться от него, чтобы не привлекать внимание. Но нынешний вид Архипа куда сильнее возмутил народ, чем оставленный в прошлом ногтевой дизайн.

Пользователи Сети устроили обсуждения в личном блоге Наташи Королевой. "Что за девушка с бородкой", "Что за козлячья бородка у сынка, фу", "Странный имидж...", " Жаль, в мужественном воспитании он бы смотрелся лучше", "Архипка бесит", " Мерзкое личико у вашего, Наташа, сынули. Пусть мужиком будет, а не слизняком. Полубаба", — выразились комментаторы.

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Фото: Evguenii Matveev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2021, 19:16 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость863545
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В армию это существо и вся дурь пройдёт. Нарожают по пьяни и цены не сложат свои выпляткам не по любви зачатым.
1

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