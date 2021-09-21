Отдавшую яйцеклетку другу-гею Королеву вывели на чистую воду: Огромный позор

Два дня назад свет увидело сенсационное интервью Наташи Королевой. Беседа вокалистки с телеведущей Лерой Кудрявцевой вызвала серьезный резонанс в обществе. Певица рассказала о двухлетней дочери, которую она якобы скрывала даже от собственной семьи.

Артистка заявила, что несколько лет назад подарила свою замороженную яйцеклетку приятелю, который проживает в США. Завести собственных детей молодой человек не мог из-за своей ориентации, а потому она решила помочь ему. Ребенка выносила суррогатная мать, девочка родилась здоровой. Сейчас наследница живет с родителем в Сан-Франциско.



Наташа Королева отметила, что несколько раз виделась с малышкой. В своем личном блоге она рассказала, что невероятно переживала, но хранить тайну устала. Она призналась, что отказалась от прав на дочь и единственное, чего она боится сейчас – волны негатива, которая может подняться после заявления.

Судя по всему, страхам суждено было стать реальностью. Многие пользователи Сети подчеркнули, что реакция Тарзана оказалась крайне наигранной, а всю ситуацию быстро сравнили с театральной постановкой. Некоторые указали, что, даже если история с яйцеклеткой окажется правдивой, то семья должна была быть в курсе событий.

Историю прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов. Неожиданно для тех, кто хотя бы раз слышал высказывания журналиста о звездах отечественной эстрады, он поддержал Наташу Королеву. Ведущий программы "За гранью" заявил, что артистка говорит правду, так как смысла во лжи он не видит. Он отметил, что Королева – женщина умная и осознает, что, если ее слова ложь, а правда вскроется позднее, это будет "огромный позор".

