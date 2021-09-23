"Нет породы": новобрачную Проскурярову сравнили с Королевой

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова празднуют стальную свадьбу.

Звездная пара вместе вот уже одиннадцать лет, а все это время Юлию Проскурякову время от времени сравнивают с бывшей избранницей ее знаменитого мужа. Сегодня Игорь Николаев опубликовал в свое инстаграм-аккаунте видеоролик со свадьбы, чтобы вспомнить, как это было. Но даже по такому случаю фанаты вновь вспомнили о Наташе Королевой.

Кто-то из подписчиков Николаева похвалил Проскурякову, отметив, что она милее Королевой. Однако на защиту популярной певицы тут же встали ее преданные поклонники. Люди написали о том, что исполнительница хита "Маленькая страна" всю себя отдала Николаеву и стала его настоящей музой, вдохновив на шедевры, которые многие слушают до сих пор. Однако сегодня все забыли о таких заслугах Королевой и принялись ее "клеймить". По мнению некоторых пользователей, Юлия не выдерживает никакого сравнения с конкуренткой.

Фолловеры написали:

"У Натальи харизма, а здесь никакой, какая то преснятина и нет породы" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Наташа была юной девчушкой,милая,одаренная Талантом и трудолюбием и время показало,что Наташа истинный Талант,которую слушают и Любят миллионы".

Впрочем, многие другие подписчики постарались избежать неприятного сравнения в столь важный для Игоря Николаева день, и поздравили новобрачных с годовщиной, пожелав им долгих лет счастья.

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