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Шоу-бизнес
"Без волос": изменившийся Николаев шокировал публику

"Без волос": изменившийся Николаев шокировал публику

Игорь Николаев показал, как он выглядит без своих фирменных светлых кудрей.
прочитано 1589 раз

Накануне 61-летний артист собрался в очередную поездку. Перед вылетом в аэропорту "Шереметьево" мужчина сделал селфи, которое тут же опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. К удивлению подписчиков, на фото Игорь Николаев оказался без своих знаменитых длинных волос.

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 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

Музыкант спрятал свои пышные кудри под черную бейсболку. В результате у людей создалось впечатление, что у мужчины короткая стрижка, а такая прическа для Николаева крайне не характерна. Впрочем, многим поклонникам показалось, что в таком виде исполнитель выглядит значительно моложе своих лет.

Шокированные фолловеры написали:

"Хорошо, как вам, без волос-то!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Игорь Юрьевич молодильных яблочек отведали?", "Не узнала", "Игорь, ну красавец Вы наш! Очень молодой с такой прической", "Какой молодой стал", "Замаскирован, чтоб никто не узнал…".

Вдохновившись новой прической Николаева, кто-то из фолловеров даже предложил артисту в качестве эксперимента попробовать еще и сбрить усы – возможно, так мужчина будет выглядеть еще моложе. Впрочем, сам музыкант никак не отреагировал на это предложение.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Игорь Николаев вызвал ажиотаж редким фото с коллегой.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 сентября 2021, 09:57 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость850601
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Почему они во время не уходят? Неужели они думают, что они кому-то интересны???? Наверное, уходят во время только высоко нравственные, интелегентные люди……
Гость847184
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Старый пердун,хреновый певец.
Независимый взгляд
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Усы также следует убрать
Гость846472
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Какой неприятный а- надоела эта старая гвардия- собрать бы вас всех- во главе с Пугаголубями и на остров- и подальше подальше
Гость855221
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ШАРПЕЙ- ВСЕМИ ЗАБЫТЫЙ
Гость855165
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ну и морда
1

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