"Без волос": изменившийся Николаев шокировал публику

Игорь Николаев показал, как он выглядит без своих фирменных светлых кудрей.

Накануне 61-летний артист собрался в очередную поездку. Перед вылетом в аэропорту "Шереметьево" мужчина сделал селфи, которое тут же опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. К удивлению подписчиков, на фото Игорь Николаев оказался без своих знаменитых длинных волос.

Музыкант спрятал свои пышные кудри под черную бейсболку. В результате у людей создалось впечатление, что у мужчины короткая стрижка, а такая прическа для Николаева крайне не характерна. Впрочем, многим поклонникам показалось, что в таком виде исполнитель выглядит значительно моложе своих лет.

Шокированные фолловеры написали:

"Хорошо, как вам, без волос-то!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Игорь Юрьевич молодильных яблочек отведали?", "Не узнала", "Игорь, ну красавец Вы наш! Очень молодой с такой прической", "Какой молодой стал", "Замаскирован, чтоб никто не узнал…".

Вдохновившись новой прической Николаева, кто-то из фолловеров даже предложил артисту в качестве эксперимента попробовать еще и сбрить усы – возможно, так мужчина будет выглядеть еще моложе. Впрочем, сам музыкант никак не отреагировал на это предложение.