Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева

Юлия Проскурякова 11 августа отмечает 36-летие. Ее имя стало известно восемь лет назад. Девушку показал миру певец Игорь Николаев.

Пара оформила отношения 23 сентября 2010 года. Присутствовали на церемонии только самые близкие. Так, на рояле марш Мендельсона сыграл Игорь Крутой, а свидетелем стала Наталья Подольская. В октябре 2016 года Юлия подарила Игорю дочь Веронику. За годы совместной жизни супруги так сблизились, что стали похожи друг на друга.