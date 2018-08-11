Скандальная слава Карины Мишулиной Метаморфозы Меладзе Звездные детки отпраздновали выпускной Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

Появились подробности родов Леры Кудрявцевой
"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
Похудевшая Степаненко подала на развод и потребовала миллиард
Звезда ТНТ сбрила роскошные волосы из-за рака
Повзрослевший сын Королевой затмил голого Тарзана
В семье Чумакова произошла трагедия
партнеры
Суббота 11 августа
Лента новостей
15:13
Отправивших Бузову в психушку обвинили в жестокости
14:20
Сказка закончилась: Принц Гарри оставил Меган Маркл
13:51
Умерший за рулем водитель покалечил шесть детей
13:26
Обнародованы доказательства обмана жены Гогена Солнцева и Андрея Малахова
13:16
Володин призвал ускорить строительство школы в Солнечном
12:54
Бородина врезала хамоватому Криду
12:19
Раскрыт подлый обман жены-старушки Гогена Солнцева
12:00
Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева
11:30
Жаркие поцелуи и танцы: Акиньшина и Шнуров воссоединились
10:51
Ни за какие деньги: Лайма Вайкуле отказалась ехать в Крым
10:18
От Кейт Миддлтон требуют четвертого ребенка
10:08
В США потерпел крушение угнанный пассажирский самолет
10:00
Страшные тайны: трагедия Надежды Крупской
23:21
Смерть перечеркнула планы Степаненко
21:54
Роскошная жизнь богачки Рудковской сводит с ума россиянок
21:48
Греция отзывает посла из России
21:40
Пропавших Скрипалей зверски убили после пыток
21:34
В Турции поймали приплывших на плоту россиян‍
21:25
Как сложится жизнь Петросяна с молодой любовницей
20:58
Аршавин жестко высказался о пижонстве Смолова на ЧМ-2018
20:28
Скандальный развод обернулся счастьем для Петросяна и Степаненко
20:24
"Степкин корнишон": Солнцев высмеял крошечное достоинство звезды "Дома-2"
19:54
На юго-западе Москвы загорелась многоэтажка
19:49
"Сердце кровью обливается": Костенко о страданиях маленькой дочери Тарасова
19:40
"Вы не знаете даже половины": Муж Ани Лорак прервал молчание
19:22
"Невеста в пляжном костюме": Бледанс обрела женское счастье
18:47
Осмелевший Лукашенко нахамил Путину
18:47
Тайная сестра-наркоманка Меган Маркл исчезла с крупной суммой денег
18:45
Вернувшийся в семью Прилучный заклеймил Муцениеце
18:13
Максакова в Киеве нашла замену Вороненкову
17:59
Известный российский художник умер в возрасте 99 лет
17:40
Стало известно о тайных родах Леры Кудрявцевой
17:12
52-летняя Салтыкова без одежды выглядит как девочка
16:47
Совет на выходные
16:46
Россиянка разозлилась и зарезала 18-летнюю красавицу-дочь
16:19
Порошенко нашел способ выгнать российский флот из Крыма
15:59
Занимающихся сексом возле Кремля россиян сняли на видео
15:52
Почему зарезавшие отца сестры Хачатурян стали звездами
15:25
Шокирующие детали последних часов погибшей звезды "Дома-2"
15:20
"Все у нас получится": задорный Петросян сделал заявление
15:19
"ЕР" обсудит предложения по настройке пенсионной системы
14:52
Резкий обвал рубля вызвал панику у россиян
14:43
Васильев разнес кулек на груди Бородиной
14:41
Дмитрия Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище
14:30
Грабящий ювелирный магазин муравей попал на видео
14:20
В московском парке нашли чемодан с трупом
14:17
Народ в ужасе от вида Андреевой на Первом канале
14:07
Спасавший онкобольную Фриске "Русфонд" оказался в центре скандала
14:00
В Москве объявлена "желтая угроза"
13:50
В Татарстане водитель насмерть сбил ребенка
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Оскандалившийся Кикабидзе набросился на Путина
Смерть перечеркнула планы Степаненко
Максакова в Киеве нашла замену Вороненкову
Ни за какие деньги: Лайма Вайкуле отказалась ехать в Крым
Кобзон: Врачи сказали, что мне осталось две недели
Народ возмущен постельными утехами голой Бледанс с особенным сыном
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Авг. 11, 2018
просмотры: 123

Постарела и сморщилась: Проскурякова стала похожа на 58-летнего Николаева

567

Юлия Проскурякова 11 августа отмечает 36-летие. Ее имя стало известно восемь лет назад. Девушку показал миру певец Игорь Николаев.

Пара оформила отношения 23 сентября 2010 года. Присутствовали на церемонии только самые близкие. Так, на рояле марш Мендельсона сыграл Игорь Крутой, а свидетелем стала Наталья Подольская. В октябре 2016 года Юлия подарила Игорю дочь Веронику. За годы совместной жизни супруги так сблизились, что стали похожи друг на друга.

поделиться

комментарии

Девочка с синдромом Дауна стала успешной моделью

Семилетняя блондинка позировала для Disney

567

Известная актриса родила в 54 и сияет от счастья

Молодой муж артистки впервые стал отцом

567
567

Что годы сделали с Ротару

Певица отмечает 71-й день рождения

567

Кандидатки на звание "Мисс Бум-Бум" показали прелести

В Бразилии выбирают обладательницу самых аппетитных ягодиц

567
567

Названы самые красивые брюнетки в истории

Рейтинг подготовило авторитетное издание

567
567
567
567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Смерть перечеркнула планы Степаненко

Кровных родственников не осталось
Шоу-бизнес

Шокирующие детали последних часов погибшей звезды "Дома-2"

Камила Руденко решила высказаться

Политика

Порошенко нашел способ выгнать российский флот из Крыма
"Раздавить Украину": Кучма раскрыл "истинный" план России
Злой и завистливый: Москва осадила брехуна Порошенко
США одним махом убили все старания Путина

Шоу-бизнес

Отправивших Бузову в психушку обвинили в жестокости
Сказка закончилась: Принц Гарри оставил Меган Маркл
Обнародованы доказательства обмана жены Гогена Солнцева и Андрея Малахова
Бородина врезала хамоватому Криду

Проишествия

Семья мешает спасению сестер Хачатурян
Довел до слез: Малахов вынул душу из бывшей жены насильника Хачатуряна
Сестрам-убийцам в одиночных камерах срочно зовут врача
Известного актера жестоко избили в центре Москвы

Lifestyle

Новый клип Майкла Джексона шокировал поклонников (видео)
Актрису Тамару Дегтяреву годами пожирала коварная болезнь
Дочь пошла по стопам Горшка из "Короля и Шута"
Народного артиста Бортника срочно доставили в больницу
Шоу-бизнес

От Кейт Миддлтон требуют четвертого ребенка

В Британии готовят объявление об очередной беременности жены принца Уильяма
Шоу-бизнес

Жаркие поцелуи и танцы: Акиньшина и Шнуров воссоединились

Артисты не скрывают чувств
Шоу-бизнес

Раскрыт подлый обман жены-старушки Гогена Солнцева

Женщина оказалась не так проста
Шоу-бизнес

Бородина врезала хамоватому Криду

Ведущую "Дома-2" возмутила нападки певца на женщин

Гороскоп

Как сложится жизнь Петросяна с молодой любовницей
Совет на выходные
Вышедшей из комы российской актрисе диагностировали рак
Тяжелая болезнь открыла глаза Борису Моисееву

Фоторепортажи

Девочка с синдромом Дауна стала успешной моделью
Известная актриса родила в 54 и сияет от счастья
Безруков женился на известной певице с пышными формами
Что годы сделали с Ротару

Спорт

Аршавин жестко высказался о пижонстве Смолова на ЧМ-2018
Маразм крепчал: сборная Украины отказалась жить в "Москве"
От Тутберидзе сбежала еще одна фигуристка
Покалеченный Головин рассказал о тяжелой травме

Регионы

Ужасающее ЧП: на Крымском мосту пролилась кровь
Турчак призвал регионы включаться в цифровизацию
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru