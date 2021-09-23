"Бог отвел": Жена Николаева взбудоражила народ после слухов о беременности

Крепкий брак композитора достиг особой отметки. Теперь Игорь Николаев и Юлия Проскурякова не просто супруги, а семейная пара с 11-летним стажем. Они сыграли свадьбу в сентябре 2010 года. По случаю годовщины знаменательного события жена композитора разместила в Сети праздничную публикацию.
Юлия Проскурякова поделилась свадебными снимками и призналась избраннику в любви. Она поблагодарила Игоря Николаева за то, что он стал ее спутником. "Как быстро пролетело время и как прекрасно, что наша любовь и семья только крепнет", — выразилась счастливая женщина.
Примечательно, что Юлия Проскурякова перестала демонстрировать фигуру на свежих снимках в личном блоге. Еще месяц назад в Сети начали поговаривать, что звезда беременна. Однако это всего лишь слухи, которые ни Игорь Николаев, ни его супруга не подтверждали.
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Торжественный пост о годовщине брака произвел на россиян сильное впечатление. Многие написали, что восхищаются союзом двух любящих сердец, а Юлия Проскурякова — это лучшая пара для Игоря Николаева. Вспомнили и о романе композитора с Наташей Королевой, который закончился 20 лет назад. В комментариях начался ажиотаж. "Игорь должен молить Бога, что он его отвел от вульгарной Наташи", "Такая куколка, повезло как Николаеву", "Обожаю вашу семью и всегда радуюсь за вас", — отреагировал народ.
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