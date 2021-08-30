"Беременна?": Располневшая жена Николаева застала народ врасплох

Крепкий союз Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой стал примером для многочисленных поклонников пары. Композитор и певица смогли создать дружную семью, которую назло завистникам переполняет любовь. Пока злопыхатели выискивают трещины в отношениях звездной пары, Юлия Проскурякова радует фанатов яркими снимками в "Инстаграм" и вызывает своим видом вопросы.
Недавно артистка снялась за столиком московского кафе в повседневном образе — свободной футболке, скрывающей живот, и просторных джинсах. От стройной подтянутой фигуры артистки не осталось и следа — пухлые щеки и округлые формы стали неотъемлемой частью облика Юлии Проскуряковой. Во время съемки певица радостно улыбалась, скрывая за мебелью располневшую область талии. Кадры удивили народ так, что супругу Игоря Николаева стали подозревать в скрытой беременности.
Многие отметили, что Юлия Проскурякова выглядит нежной и женственной, что свойственно особам в "интересном положении", Народ наградил женщину комплиментами о привлекательной внешности и прямо спросил у нее о планах на материнство. "Беременна?" — написали звездной диве в личном блоге. Пока жена Игоря Николаева не ответила на этот вопрос, продолжая подогревать слухи о пополнении в семье.
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